Histórico: descubren el primer resto fósil de un ave en el suelo de Junín

Desde hace varios años, los integrantes del Museo Legado del Salado, trabajan para rescatar, investigar, proteger y dar a conocer el patrimonio paleontológico de Junín y la Región.

Si bien el hallazgo no es reciente, hace unos días lograron confirmar, mediante un estudio, el descubrimiento del primer resto fósil de un ave encontrado en la cuenca del Salado.

Corría el año 2005 cuando los profesores José María Marchetto y Hernán Gabriel Paduani, ambos integrantes del museo, encontraban y rescataban varios fragmentos de caparazón de un gliptodonte de la especie reticulatus, junto a otras partes del cuerpo de este animal.

Aunque el descubrimiento fue importante, lo que seguiría sería aún mejor. Durante la limpieza de una vértebra del gliptodonte, el profesor Marchetto descubrió un hueso muy pequeño que se encontraba dentro de la misma.

El resto fue guardado dentro del museo hasta que en 2017, el paleontólogo Federico Agnolin lo identificó como una “ulna” o cúbito de perdiz que es un hueso largo paralelo al radio y, aunque no se sabe con seguridad su antigüedad, es probable que el resto corresponda a finales del pleistoceno, principios del holoceno, “con lo cual podríamos estimar una antigüedad no mayor a los 20000 años, pero no menor de 8000”, explicaron.

Pasado prehistórico



El río Salado es una fuente continua de fósiles, “los mismos muestran nuestro pasado prehistórico y es nuestro deber y legado protegerlos para que todos puedan disfrutarlos y/o estudiarlos”, afirmaron.

De esta manera, los integrantes del museo solicitan que “si alguien descubre algo no lo saque, probablemente se le rompa, se perdería la información del contexto muy importante científicamente hablando y, además, se requieren permisos para hacer este tipo de labor, según lo estipula la ley nacional de protección el patrimonio 25743/03”.

En caso de que alguna persona descubra lo que cree puede ser un fósil, se debe dar aviso al Facebook “Museo LegadodelSalado Junin” por mensaje privado o al teléfono (236)154507363.

Si bien el patrimonio no tiene precio desde lo monetario, sí posee un valor desde lo cultural y científico.

Un ejemplo a seguir

El señor José Perrone y su esposa Susana Falcón suelen ir a pescar al río Salado recientemente encontraron restos fósiles en a la vera del agua y “como solicitamos, nos dieron aviso para que fuéramos a realizar las tareas de extracción. Gracias a su correcto accionar pudo rescatarse un fémur de gliptodonte de entre 22000 y 40000 años de antigüedad”, subrayaron desde el museo.