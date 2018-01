Pueblo Nuevo: Proponen poner en valor la calle Sáenz Peña

Los fomentistas del barrio Pueblo Nuevo impulsan una transformación de la calle Sáenz Peña, entre la avenida San Martín y España. La idea es la de generar una intervención sobre esa arteria, de manera de ponerla en valor para que tenga características similares a las que tiene en el centro, y así promover un corredor comercial que se extienda hasta la plaza Ferrocarriles Argentinos.

“Yo le digo ‘la Sáenz Peña postergada’, porque desde la Fuente del Milenio hasta Arias está muy linda, pero estas tres o cuatro cuadras no, y podría hacerse ahí un corredor hasta la Unnoba, que es la institución más importante que tenemos en nuestra ciudad. Y hay muchos negocios, comercialmente es muy importante”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Soto.

Desde la entidad barrial explican que esta propuesta ya fue consensuada con los frentistas y cuenta con el aval de la Federación de Sociedades de Fomento. El paso siguiente será presentar el proyecto en el Concejo Deliberante para que sea tratado en el cuerpo. “Inclusive –agrega Soto– vamos a ver si hablamos con el rector de la universidad a ver si se interesa también en esta iniciativa”.

El barrio

En general, los residentes del barrio Pueblo Nuevo no tienen mayores reclamos, puesto que cuentan con todos los servicios básicos cubiertos.

Uno de los temas pendientes tiene que ver con el agua corriente. En tal sentido, Soto explica que “mucha gente se ha quejado por la falta de agua en los domicilios, es un problema de años en este sector, vemos que falta presión”.

El dirigente fomentista agrega que, “para colmo, en la zona cercana a Sáenz Peña ya hay muchas torres, lo que hace todo más difícil”. Por tal motivo, realizarán las presentaciones correspondientes en Obras Sanitarias.

Yo le digo ‘la Sáenz Peña postergada’, porque desde la Fuente del Milenio hasta Arias está muy linda, pero acá no, y podría hacerse ahí un corredor. Osvaldo Soto. Pte. de la Sociedad de Fomento.

El otro reclamo importante tiene que ver con un tema histórico de Pueblo Nuevo: los inconvenientes que generan los añejos plátanos dispersados en todo el vecindario, como rotura de las veredas, el adoquinado y las cañerías producto del crecimiento de sus raíces; anegamiento de calles por los desagües tapados por esas raíces; disminución en la intensidad de las luminarias del alumbrado público por su frondoso follaje; además de las alergias respiratorias que provocan.

“Esto es algo que no depende del vecino –explica Soto– el famoso problema de los plátanos no sabemos cómo ni cuándo se va a resolver. Las autoridades municipales saben del tema y tienen pensado un plan para ir reduciéndolos, porque no se pueden sacar todos juntos, pero no sabemos cuándo lo van a empezar a ejecutar”.

En ese marco, Soto destaca que la poda esta temporada “se hizo bien”. Y profundiza: “Inclusive se hizo un reclamo por una parte que había quedado pendiente y después se realizó. Eso es importante porque eso también ayuda a la visibilidad nocturna y al tema de la seguridad por el despeje de luminarias”.

Seguridad y tránsito

Precisamente, respecto de la seguridad, el presidente de la sociedad de fomento se muestra “conforme” con el trabajo que realizan las fuerzas policiales. “Se ven las recorridas de los móviles, por ahí hay algunas quejas porque en ciertos sectores no llegan los rondines, pero al mismo tiempo sabemos que no puede haber dos agentes por cuadra”, asevera el dirigente quien, acostumbrado a andar de madrugada por la calle por su actividad, remarca que “siempre se ven los patrulleros”.

Por último, en cuanto al tránsito, se advierte que arterias como España y Leandro N. Alem tienen mucha circulación puesto que numerosos vehículos las toman para evitar la avenida San Martín.

Sin embargo, los lugareños no observan más problemas que en otros sectores de la ciudad: “Si al tránsito no lo arreglamos entre todos, no se va a poder hacer. Las motos pasan por cualquier lado, pero uno también debe ser consciente de que no hay transporte público y la gente se tiene que movilizar. No obstante, aquí no hay mayores inconvenientes”.