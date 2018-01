“La doctora no estaba porque ya había terminado su horario”, lamentó Colossi

En medio del profundo dolor por la repentina y trágica muerte de su esposo, Bettina Colossi expresó ayer a Democracia que “la doctora no estaba porque ya había terminado su horario” en la unidad sanitaria situada en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG) de esta ciudad.

Y la titular de la ONG Estrellas Amarillas, que en 2013 ya había perdido a su hijo Demián Hermann también en el PNLG, agregó que Walter Mastandrea “fue atendido recién cuando llegó la ambulancia” del servicio de emergencias médicas Intermed, que demoró en arribar unos veinte minutos.

“La enfermera no quería ir a asistirlo para no dejar la salita sola, y un compañero de Walter la llevó sí o sí, pero por lo que sé, no hizo nada”, agregó.

El empleado municipal Walter Mastandrea, que prestaba servicio en el Parque Natural, se descompensó mientras tomaba un descanso, luego de haber conducido el tractor con el que se corta el pasto en la Laguna.

Aparentemente, sufrió un ataque cuando compartía mates con otros empleados, anteayer, en el contexto de una de las jornadas más calurosas de este intenso verano juninense.

La polémica sobre el fallecimiento del empleado municipal comenzó durante la tarde de ayer, cuando a través de diversas redes sociales, familiares y amigos comenzaron a manifestarse sobre las posibles deficiencias en la atención médica que recibió.

Por una lado, Natalia público que "hace un rato murió una persona en la Laguna, trabajador municipal, por no tener atención médica ni ambulancia para su traslado y poder salvar su vida".

Asimismo, Sandra público en su perfil: "Se murió mi primo, que trabajaba en la Laguna y no había ambulancia y la doctora está hasta las 11. No quieren entender que sacando que es temporada hay mucha gente que vive permanentemente y que es cuestión de vida o muerte".

La versión del municipio

El encargado de hacerlo fue el secretario de Coordinación, Martín Beligni, quien además de narrar lo sucedido realizó aclaraciones sobre cómo se actuó.

Lo primero expresado por el funcionario fue llevar las condolencias "a toda la familia de Walter y acompañarlos en este momento que no es nada fácil. Expresarles que toda la gestión está a disposición de ellos y en nombre del Intendente Pablo Petrecca y sus compañeros de trabajo, que sepan que les daremos toda la contención que sea necesaria, como ya lo hicimos de manera privada".

"En el día de ayer, en horas cercanas al mediodía, Walter se descompensa en el Parque Natural, lugar donde él se desempeñaba como empleado municipal y a raíz de esa descompensación, personal del municipio, de seguridad y profesionales de la unidad sanitaria se acercan para asistirlo y hacerle las reanimaciones correspondientes", dijo Beligni, que además recordó que, "desde el inicio de esta gestión, se han llevado a cabo cursos de capacitación en el Parque Natural sobre reanimación cardiopulmonar para funcionarios y empleados municipales, personal de seguridad y vecinos".

También el funcionario municipal informó que "la emergencia médica llegó a los 15 minutos e inmediatamente Walter fue trasladado al hospital, durante la espera, todas las acciones que se tenían que llevar a cabo se realizaron, principalmente las medidas de resucitación y esto fue posible gracias a tener personal preparado para hacerlo. Hoy el balneario cuenta con un Desfibrilador Automático Externo, equipo de última generación adquirido por este gobierno para que funcione allí".

Respecto, del servicio de emergencias médicas con el que cuenta el Partido de Junín, Beligni informó que el mismo "está convalidado por el Concejo Deliberante cuando fue adjudicado a la empresa que hoy presta el servicio y en esa convalidación, se establece que la ambulancia tiene presencia permanente los días sábados, domingos y feriados. Más allá de esto, todo aquello que pueda corregirse o mejorarse se hará, no tomamos esto como algo político, para nosotros hoy lo importante es la familia de Walter y acompañarlos en este duro momento".

Fay: “La asistencia tardó”

En la vereda de enfrente, el concejal del Frente Renovador Patricio Fay afirmó a Democracia: “Pese al lanzamiento del Operativo Sol, que tanto promocionaron desde el municipio y desde la Provincia, estas coberturas mínimas de salud deberían estar”.

Y el edil massista agregó: “No había médico, se tardó en asistir a la persona, y la falta de atención se debe a decisiones del área de Salud del municipio. Lo asistieron los propios compañeros, por una cuestión humanitaria, pero sin tener los conocimientos para intentar reanimarlo. La enfermera tampoco quería dejar la unidad sanitaria sola. Por todo esto, llama la atención que Fabiana Mosca (secretaria de Salud) no haya dado la cara ni se haya hecho presente”.

“En cambio, desde el municipio envían una gacetilla trasladándole la responsabilidad a una gestión que hace dos años que no está en el municipio. Lo que se promete en campaña debería ser un contrato con el ciudadano, se prometió mejorar el servicio de salud, con médicos las 24 horas en las unidades sanitarias y en los pueblos, y nada de eso se cumplió. El gobierno de Pablo Petrecca tiene que replantearse y repasar sus promesas de campaña, porque para eso lo votaron los vecinos”, señaló Fay.