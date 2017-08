Por la suba del gas, Leiva pide respuesta al municipio local

UNIDAD CIUDADANA

"Los vecinos no pueden esperar cuestiones burocráticas. Están angustiados porque ante los fuertes aumentos la factura de gas resulta impagable y necesitan una respuesta urgente del municipio". Así se refirió la concejal Maia Leiva luego del proyecto que presentó Cambiemos en el Concejo Deliberante, que busca solicitar –como adelantó Democracia en exclusiva- al Enargas y el ministerio de Energía y Minería de la Nación que Junín sea recategorizado dentro de "zona desfavorable".

En el mismo sentido, la concejal advirtió que "cada vez son más los juninenses que llegan a nuestro bloque con boletas con subas exorbitantes, diciéndonos que no pueden pagar. Es un nuevo golpe al bolsillo que se suma al aumento del costo de vida que han tenido en este año y medio. La solución tiene que salir desde el municipio, ya que tiene los recursos y es el accionista mayoritario de Grupo Junín".

Y agregó: "La solicitud a Enargas como 'zona desfavorable' ha sido presentada ya por varios distritos, pero no se han obtenido respuestas. Los tiempos de las familias juninenses son diferentes, porque se acercan los vencimientos y deben abonar para que no les suspendan el suministro".

Tarifa social

Por último, Leiva expresó que "desde Unidad Ciudadana presentamos un proyecto de creación de una tarifa social municipal de gas. Queremos que sea debatida a la brevedad, ya que de aprobarse beneficiaría de manera directa a una mayor cantidad de juninenses".