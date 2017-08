Berestein alertó sobre las “fiestas privadas”

DÍA DE LA PRIMAVERA

El candidato a concejal por 1Pais Maximiliano Berestein propuso al municipio que realice un festejo por el Día de la Primavera que les permita a los jóvenes divertirse y festejar su día. "Los jóvenes de Junín esperan y se merecen tener un buen festejo de la primavera", consideró el presidente del Frente Renovador de Junín.

Y agregó que "el festejo del Día de la Primavera o del Día del Estudiante es una tradición en nuestra ciudad, que las nuevas generaciones esperan con mucha ansiedad, por eso creo que vale la pena hacer el esfuerzo y poner a trabajar la imaginación para que los jóvenes se involucren".

"Ya sea en la Laguna de Gómez, o tal vez en otro escenario, pero siempre es mejor que el municipio organice actividades ordenadas y programadas donde pueda garantizar la seguridad, antes que dejar que el festejo se desordene y de esta manera se pierda el control de la situación", sostuvo Berestein.

Además, manifestó que "el año pasado, ante la ausencia de actividades organizadas por el municipio, se organizaron cientos de fiestas privadas en casas y en quintas. Y sólo por suerte no hubo que lamentar ningún accidente".

"Me ha tocado organizar muchos festejos de la primavera, incluyendo eventos musicales, certámenes de bellezas, concursos de conocimiento, trabajo en equipo, entre otras cosas y siempre hemos tenido buenos resultados. Me pongo a disposición del Intendente y de los funcionarios responsables para transmitir mi experiencia y colaborar en estos festejos que no le pertenecen a una gestión municipal, sino que es de todos los juninenses", afirmó.