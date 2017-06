Un juninense busca a los chicos que lo salvaron de la muerte hace 53 años

SE CAYÓ DE UN TRACTOR

Hace más de 50 años, Javier Rigonat sufrió un accidente mientras se encontraba haciendo los trabajos en un campo a la altura de la localidad de Laplacette.

Por fortuna, unos chicos que se encontraban jugando lo encontraron tendido en el suelo y le advirtieron a su madre sobre lo que estaba ocurriendo, para luego trasladarlo a Junín, donde fue atendido por las graves heridas que sufrió.

En diálogo con TeleJunín, Rigonat explicó que en esa época hacía de contratista y estaba trabajando en el campo de Alfredo Ladoux y su hermana, cerca de Laplacette, sobre la Ruta Nacional 188.

“Era una mañana hermosa del 25 de enero de 1964, yo había ido a acomodar un disco para después empezar a hacer las tareas. Con el pasto mojado y las zapatillas que no tenían buena agarradera, intenté subir al tractor apurado y distraído, me resbalé cayendo de espalda sobre el disco de arado, lo que me provocó lesiones muy graves”, recordó.



“Salí como pude, y me tiré debajo del tractor. No había nadie conmigo, pero menos mal que estaba cerca de la casa del puestero, donde andaban unos chicos jugando por ahí”, continuó. Y agregó: “Yo los llamaba y en un momento dado advirtieron mi presencia y fueron en busca de la madre, quien estaba ordeñando una vaca. La mujer montó a caballo y fue en busca de la patrona, me trajeron a Junín y me salvaron la vida”.

Si bien colaboraron la patrona y la madre en el rescate, Rigonat expresó que tiene especial interés en conocer a estos chicos. “Si no estaban ahí yo me moría, porque sentía que me estaba desangrando. Mi mayor deseo sería tener un contacto con estas personas que en ese tiempo tendrían 8 o 10 años”.

“La gente que me salvó eran puesteros nuevos y cuando regresé al campo, luego de que me sanaran las heridas, ya no estaban más ahí, así que no pude saber quiénes eran”, subrayó.

En la actualidad

En el presente, su hijo Juan quedó al frente de los trabajos en la chacra de Ladoux porque Javier Rigonat se ha retirado de las tareas que las estuvo haciendo hasta hace poco.

Con relación a la escritura, Rigonat expresó: “He escrito tres libros, pero solo uno fue publicado. Después tengo infinidades de versos que, como perdí el sueño, me levanto a las 5 de la mañana y, si me surge una idea, voy y la escribo”.