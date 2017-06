Los partidos políticos oficializaron las listas de candidatos para la Ciudad

RUMBO A LAS PASO

Noticias Relacionadas Los principales partidos confirmaron los postulantes a senadores por la Cuarta

Tras la finalización del plazo para la presentación de las listas de precandidatos y luego de intensas negociaciones, que en algunos casos se extendieron hasta el cierre de esta edición, los principales espacios políticos de la ciudad oficializaron sus listas de postulantes para las PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto próximo.

En el ámbito local, como viene informando este diario, el Concejo Deliberante renueva la mitad de sus bancas, o sea que se ponen en juego diez lugares de los veinte ediles que conforman el cuerpo. Y en la sección, se renuevan siete bancas de senadores (ver página 3).

Cambiemos

Como anticipó ayer Democracia, en el oficialismo comunal que conduce el intendente Pablo Petrecca, en el primer lugar de la boleta de concejales de Cambiemos estará Juan Tolosa Rossini, abogado, actual coordinador regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y miembro del PRO. En segundo término irá Cristina Cavallo, por la UCR; y en tercer lugar, el concejal Marcelo García, de Concertación Plural. El cuarto espacio quedó para la macrista Melina Fiel; y el quinto, para Manuel Llovet (Coalición Cívica). Siguen Yamila Araceli Alonso, Anselmo José Hernández, Emilia Salomé Schonfeld, Enrique Pablo Rozzi, y Agustina De Miguel. Consejeros escolares: Fernando Luis Balbi (inspector de la región 14 de Educación), Liliana Adaro y Carlos Marcelo Alsina.

1País

Con la participación de diferentes sectores políticos, ayer se anunciaron los candidatos a concejales y consejeros escolares de Junín del frente electoral 1País, liderado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

Las lista de concejales estará encabezada por el actual edil del Frente Renovador y ex presidente del Concejo Deliberante, Patricio Fay, e incluye la participación de la agrupación 27 de Diciembre de Santiago Aguiar y del Sindicato de Choferes de Camiones. Asimismo, la lista cuenta con el apoyo de Adalberto Bonópera, antes encolumnado en el macrismo local.

Luego de Patricio Fay, el segundo lugar lo ocupa la contadora Natalia Donati. El tercer lugar es para Maximiliano Berestein, actual presidente del Frente Renovador de Junín. El cuarto lugar lo ocupa la ex presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano Alfonsina Iácullo. El quinto lugar fue asignado a un integrante de la Agrupación 27 de Diciembre, el empresario pyme Javier De Antoni. En sexto lugar va la médica Daniela San Juan. En sétimo lugar el farmacéutico “Gary” Martínez. La octava candidata es la empleada bancaria Paola Di Gennaro. El noveno puesto lo ocupa el delegado gremial del Sindicato de Choferes de Camiones “Lelo” Carballo. Y el décimo lugar de la lista es para la joven militante del Frente Renovador, Lucía Chami.

En cuanto a los consejeros escolares, la lista la encabeza el actual consejero Alejandro Braga. Seguido de la directora del Jardín N° 914 Lourdes Pedroza. Mientras que el tercer lugar lo ocupa el estudiante universitario e integrante de la agrupación estudiantil Franja Morada, Mauricio Palma.

"Este 2017 nos va a volver a poner a prueba a los argentinos como sociedad, en medio de las deudas políticas, económicas, sociales y de orden que dejó el gobierno kirchnerista y profundizó a lo largo de este año y medio el gobierno de Cambiemos. Es un gobierno al que le cuesta horrores ponerse del lado de la gente y proyectar las consecuencias de sus decisiones", afirmó Fay.

Unidad Ciudadana

Con el foco en la renovación, la Unidad Ciudadana de Junín –que lideran el concejal Gustavo Traverso y la diputada bonaerense Rocío Giaccone- presentó su lista para competir en las elecciones legislativas. En primer lugar irá la edil Maia Leiva, seguida por el sociólogo y empresario gastronómico José Bruzzone, la abogada María Victoria Muffarotto, el ex concejal Tomás Kiernan, María Carla Mansilla (docente, hermana del ex concejal y delegado de Agustín Roca, Mauricio Mansilla), Gastón Bisio (presidente de la Sociedad de Fomento barrio Las Lilas), Margarita Giles (docente, directora del Centro de Formación Laboral 402 y dirigente de ATE), Fernando Crocco (médico, ex director de PAMI Junín), Romina Fernández (militante social y referente de la agrupación No fue Magia), y José Oyarzábal (referente de la Unidad Básica “17 de noviembre”). Consejeros Escolares: Lucila Scorsetti (docente de la Escuela Secundaria 15, de la Escuela de Adultos y Servicio Penitenciario); Brian Cardozo (docente del Conservatorio y de la Escuela Secundaria 18, músico de diferentes bandas locales).

El sector de Eduardo Aguilar (Pucho) habría conseguido la aprobación de la lista que encabeza Carlos Vozzi, seguido por Cristina Tejo y Horacio Gambarte, por lo que habría internas en el kirchnerismo local.

En la vereda de enfrente, el randazzismo irá con dos listas, una del romerismo, que liderará Daniel Giúdiche, y otra del ala gremial, con Oscar Farías en el primer lugar de la lista, ya que no pudieron alcanzar la unidad y competirán en las primarias.

En la boleta de diputados nacionales por el randazzismo, el legislador juniense Oscar Romero ocupará el cuarto lugar, según pudo confirmar Democracia.

Izquierda y vecinalistas

En el vecinalismo, el ex titular de la Anses Nazareno Diotti encabezará la boleta de Por Un Nuevo Junín, seguido por Elba Andrea Masino y el ex comisario Mario Barzola; y el ex concejal Juan Manuel Sequeira hará lo propio por el espacio vecinalista Junín Bicentenario, secundado en boleta por Yamina Borbolla, y Diego Riera. Consejeros escolares: Jonatan Monje, Luján Milone y Maximiliano Gago.

Por el lado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en Junín encabezará la boleta Laura Antonela Battaglino, seguida por Franco Gnazzo y María del Valle Gnazzo.

Finalmente, por el frente Creo de Pino Solanas encabezará la lista en Junín el médico Adrián Pérez. Y Pablo Micheli es el único juninense que encabezará una lista para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, también por esta alianza