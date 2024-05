Tiago Palacios chocó contra una estación de servicio: dio positivo en alcoholemia

El futbolista Tiago Palacios, flamante campeón de la Copa de la Liga con Estudiantes de La Plata, chocó contra un surtidor de nafta en una estación de servicio y la supervisora del local, ubicado en la Autopista Illia, resultó herida, al tiempo que el test de alcoholemia arrojó resultado positivo.

El episodio ocurrió en la mañana de este lunes cuando el joven, de 23 años, impactó contra el surtidor y embistió a una mujer que trabajaba en la estación de servicio ubicado en la Autopista Illia, sentido a la Avenida General Paz.

Según confirmaron las autoridades, el conductor salió ileso y por sus propios medios del vehículo, mientras que la supervisora, de 27 años, fue derivada al Hospital Fernández con heridas en los miembros superiores.

Se destacó además que un playero de 23 años debió ser asistido por personal del SAME por una crisis nerviosa.

Alberto Crescenti, titular de SAME, afirmó en declaraciones a TyC Sports que Palacios se negó a ser trasladado para someterse a estudios de control después de la colisión.

"La señorita fue traslada del Fernández. Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida. El resto no se quisieron trasladar. No tenían ningún tipo de lesiones", detalló Crescenti.

Más tarde, fuentes confirmaron a Noticias Argentinas que el test de alcoholemia dio positivo, ya que Palacios tenía 1,84 gramos en sangre, y que antes de impactar con el surtidor había chocado con otro auto.

Este domingo, Estudiantes de La Plata venció por penales a Vélez y se consagró campeón de la Copa de la Liga. En un escenario de festejos, los futbolistas regresaron de Santiago del Estero y muchos celebraron el campeonato.