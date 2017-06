San Antonio: “El barrio está bastante abandonado”

UN SECTOR PERIFÉRICO QUE CRECE

Noticias Relacionadas Sociedad de fomento

El barrio San Antonio, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad, es una zona periférica que exhibe un sostenido crecimiento poblacional. De esta manera, un área que antiguamente era solo de quintas, en la actualidad adquirió un perfil urbanizado, con unas 250 familias que habitan en él.

El hecho de que estén tan alejados hace que, a veces, se sientan olvidados por el poder de turno. Así lo manifestaron ante Democracia y TeleJunín los referentes de la sociedad de fomento.

“El barrio está creciendo mucho y por parte del municipio está bastante abandonado”, señala la presidenta de la entidad barrial, Mariana Sánchez, para luego ampliar: “Sabemos que hubo otras prioridades, por el tema de la inundación, pero también estamos pidiendo un poco de atención porque tenemos las calles muy desmejoradas”.

El estado de las calles no es el único tema a resolver: los lugareños también tienen demandas por el alumbrado público, la extensión de servicios y el cruce de la ruta.

Infraestructura

Delimitado por la Ruta Nacional Nº 188, la avenida República, Camino del Resero y la calle Italia, el barrio cuenta con agua corriente y cloacas en todos sus sectores poblados.

Aquí, el mayor inconveniente pasa por la falta de mantenimiento de las calles. “Desde el mes de marzo que no pasan las máquinas por este sector y es bravo eso para un barrio como este”, explica Sánchez.

El pedido concreto de los vecinos es que pase la motoniveladora, no el rabasto que suelen enviar a la zona, porque reclaman que se haga un buen trabajo de zanjeo en las arterias de San Antonio.

En este vecindario todas las calles son de tierra, a excepción de Necochea en donde hay una base estabilizada muy deteriorada. “Cuando tuvimos la reunión con el intendente –comenta Sánchez– le pedimos, por escrito, un mejorado en las calles que ellos crean conveniente, nosotros sugerimos Necochea, que ya está hecho, y alguna paralela, que puede ser Paso, Laprida o la que ellos definan”.

El otro punto sobre el que los dirigentes barriales ponen el acento, es el alumbrado público y el estado y mantenimiento de postes y cables.

Aquí hay colgantes y como hay muchos postes que se están venciendo o cayendo, las luminarias quedan a baja altura y los camiones las arrastran y las rompen. “Habría que hacer un recambio de los palos que están quebrados o torcidos”, dice el vicepresidente de la sociedad de fomento, Daniel Pereyra.

Sabemos que hubo otras prioridades, pero también estamos pidiendo un poco de atención porque tenemos las calles muy desmejoradas.



Tránsito y seguridad

Desde siempre, la peligrosidad de la Ruta Nacional 188 mantiene en alerta a los vecinos del sector. Por eso es que necesitan que se tome alguna medida para darles más tranquilidad, como explica Sánchez: “Sabemos que es una ruta, pero pedimos un semáforo, porque el barrio está creciendo, hay muchos chicos que van a las escuelas, se manejan solos y los vehículos no reducen la velocidad. Nosotros creemos que debería estar en la intersección de Necochea y la ruta, que sería el acceso principal al barrio”.

Por otra parte, los lugareños se manifiestan conformes con el trabajo que se está realizando en materia de seguridad.

“Muchas no quejas no hemos tenido en ese tema, los patrulleros circulan habitualmente, el rondín está presente, y vemos cómo hacen las recorridas”, detalla Pereyra.

En tal sentido, recuerda que tres meses atrás mantuvieron una reunión con autoridades policiales a quienes les explicaron la realidad del barrio y, a partir de ese encuentro, notan que “hay respuestas en ese sentido” por parte de la fuerza porque no advirtieron “problemas graves” en este vecindario.

Plaza

Por último, los dirigentes fomentistas creen que San Antonio es uno de los pocos barrios de Junín –sino el único– que no cuenta con una plaza en su jurisdicción.

Por tal motivo, también solicitan a las autoridades municipales que se les dé un terreno, que podría ser un lote fiscal, para erigir ahí un espacio recreativo con juegos para los chicos y las familias del sector.