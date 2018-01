Rumbo a los comicios, Maduro crea otro partido para asegurar su reelección

Nicolás Maduro arrancó la precampaña electoral a toda velocidad, cuando ni siquiera hay fecha establecida para abrir las urnas y cuando tampoco tiene un rival a quien lanzarle sus críticas. El presidente va con todo rumbo a la reelección, decidido a fulminar leyes y protocolos, en busca del mito chavista de los 10 millones de votos. Su última herramienta estratégica se llama Movimiento Somos Venezuela, que será convertido en partido por vía exprés.

“Vamos con fuerza a la victoria número 23, no tengo duda. Yo quiero ser el candidato presidencial de todos los movimientos patrióticos y de todos los venezolanos que creen en el futuro”, clamó este domingo el presidente, que encabeza grandes mítines, repite eslóganes, presenta canciones e incluso se lanza a transmisiones en vivo por Facebook, durante las cuales recibe una tormenta de críticas e insultos. Su hoja de ruta lo llevó el domingo hasta el mayor fuerte militar de la capital para jugar al softball con los militares, sus grandes aliados. Allí se refirió de nuevo a Somos Venezuela, que recuerda al Soy Venezuela puesto en marcha por la ex diputada María Corina Machado o a Venezuela Está Primero, del ex gobernador Henrique Capriles. Más confusión en medio de la niebla política que se estableció hace años sobre el país caribeño. Maduro puso al frente de Somos Venezuela a la persona de su mayor confianza, la ex canciller Delcy Rodríguez, que deberá alternar su nueva militancia con la presidencia de la Asamblea Nacional

Constituyente (ANC). El presidente desea que el movimiento creado el año pasado para participar en los programas sociales de su gobierno concurra con su propia boleta a las elecciones presidenciales. El chavismo pretende de esta forma facilitar el voto a su favor de quienes no se sienten revolucionarios, pero se verán empujados a hacerlo. Junto con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al nuevo movimiento político de la ex canciller, varias agrupaciones del Polo Patriótico, como el Partido Comunista y Patria Para Todos, deben decidir todavía si apoyarán la reelección, aunque todo apunta en esa dirección.

Poco importa que chavistas disidentes intentaran registrar la marca Somos hace cuatro años, petición negada porque constituía una frase y no una denominación. “Ahora sin firmas, sin proceso público abierto y con doble militancia (prohibida), Maduro decreta su existencia”, denunció Nícmer Evans, promotor original de Somos. La otra gran paradoja es que la decisión presidencial ocurrió durante el fin de semana en el que dos partidos opositores intentaban validar su tarjeta electoral, tras el castigo aplicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al promover la abstención en las elecciones municipales de diciembre. Los primeros reportes auguraban que la socialdemócrata Acción Democrática (AD) habría superado el test revolucionario. En cambio, en el propio seno de Primero Justicia (PJ), partido de Capriles, se temía no haber logrado el objetivo. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de esta semana impedirá que la oposición pueda presentar la tarjeta electoral más votada de la historia de Venezuela.