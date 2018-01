“Sería más tranquilo para Brasil si Lula pudiera participar en elecciones”

El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo que no cree que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia por corrupción, esté “muerto políticamente” y consideró que su posible inhabilitación para las elecciones generales de octubre puede añadir “tensión” al país.

El gobernante aseguró en San Pablo que, desde el punto de vista político, apreciaría que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) “pudiera disputar” los comicios presidenciales y “fuera vencido en el voto porque eso pacificaría el país”.

“En los últimos tiempos Brasil vive una tensión permanente y esto no es bueno para el país. Personalmente, sólo en el plano político, creo que si (Lula) pudiera participar en las elecciones y eventualmente ser votado sería más tranquilo para el país”, aseguró Temer.

Lula (2003-2010) fue condenado el pasado miércoles por un tribunal de segunda instancia que ratificó y aumentó de nueve a doce años la pena de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en un proceso relacionado con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras.

El fallo deja al antiguo dirigente sindical cerca de su inhabilitación política, pues la legislación brasileña prohíbe expresamente que condenados en segunda instancia se postulen para cargos electivos, si bien la última palabra sobre su candidatura dependerá de la Justicia Electoral.

No obstante, el PT lanzó su precandidatura para las elecciones sólo un día después de la ratificación de la condena y Lula lidera con una amplia ventaja todos los sondeos de opinión divulgados hasta el momento.

“Evidentemente esta fórmula de su no participación, tensiona el país y lo que tenemos que hacer en Brasil es relajar las relaciones”, subrayó Temer.