Instagram ahora permite añadir pronombres en el perfil

Instagram anunció una nueva herramienta que les permite a los usuarios añadir hasta cuatro pronombres a su perfil, que luego pueden elegir mostrar públicamente o solo a sus seguidores. Esta opción, por el momento, solo estará disponible para algunos países, aunque no se especifica cuáles. De este modo, se podrá agregar directamente desde el perfil el pronombre que se desee. En Estados Unidos, por ejemplo, esta herramienta ya comenzó a llegar a los usuarios. Quienes todavía no la tengan también pueden optar por completar un formulario que está online. Allí también se puede solicitar la inclusión de los pronombres. Además de ‘el’ y ‘ella’, el sitio Mashable dice que encontró otras 41 variantes, que en su mayoría no se pueden traducir al castellano.

Transcripción automática y la posibilidad de ocultar los “Me gusta”

Instagram incorporó recientemente la transcripción automática a las Historias, tal como se venía anticipando. Esta nueva herramienta se activa por medio de un sticker dentro de las Stories. Por el momento, los subtitulados están disponibles solo en inglés, pero a futuro llegará a más idiomas.

Los “caption stickers”, tal como se denominan los stickers de transcripción automática, están disponibles dentro del pack de opciones que se visualizan dentro de las Stories. Los usuarios pueden modificar el estilo como el color una vez se han generado, así como corregir errores que detecten.

Estas transcripciones automáticas están disponibles en inglés y por el momento solo en los países de lengua anglosajona, pero según informan en el sitio Engadget, la compañía espera extenderlas a más idiomas y países eventualmente. Instagram también confirmó que pronto comenzará con las pruebas de este tipo de transcripción en los vídeos cortos de Reels.

Con esta novedad, la red social quiere que estos contenidos sean más inclusivos y eficientes y que permita que las cuentas puedan ser seguidas por usuarios con deficiencias auditivas, pero también apunta a aquellos que no son hablantes nativos de inglés o que vean estos contenidos sin audio.

Por otra parte, desde hace unas semanas la red social comenzó a probar una función que les permite a los usuarios ocultar la información del contador de “Me gusta” de los posteos. Esta característica también se pondrá a prueba en Facebook en el futuro. Se trata de una promesa que la compañía viene haciendo desde 2019 y está disponible, por el momento, para un pequeño porcentaje de usuarios.