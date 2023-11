Sol Liggera brindó una charla abierta en la Escuela de Innovación

La Escuela de Innovación y Tecnología recibió la grata visita de la comunicadora social Sol Liggera, quien desarrolló una charla abierta para alumnos de la escuela de Innovación municipal y el público en general. Al respecto, la productora del programa “Perros de la Calle” y de “Infoliggera”, expuso: “La charla apuntó a analizar cómo una herramienta que utilizamos habitualmente puede servir también como carta de presentación y hable de nuestra marca personal a la hora de buscar trabajo".



“Instagram es una herramienta que hoy cualquiera tiene a su disposición y todos tenemos un teléfono a mano, por lo tanto, la idea fue pensar el contenido de otra manera para que justamente nos juegue a favor y no en contra”, afirmó Liggera.



Seguidamente, la profesional aseguró que “hay mucha gente que se volvió influencer durante la pandemia por compartir su cotidianidad con la familia haciendo videos en Tik-Tok, entonces porqué no pensar y encontrarle la vuelta para compartir la receta con la abuela, el juego con los hijos y también para evaluar qué es lo que quiero yo para mi futuro laboral”.



Por último, manifestó que “Junín está creciendo a pasos agigantados, se nota el laburo de las nuevas generaciones que tienen la posibilidad de acercar ideas y desde mi lugar pretendo aportar algo de mi conocimiento para beneficio de mi ciudad natal, por más que me encuentre a más de 250 km de distancia. Celebro mucho la existencia de este tipo de espacios y siempre voy a estar a disposición para venir a aportar y aprender a la vez”.

A propósito de esta iniciativa, Francisco Aguilera, coordinador del Coworking expresó: “Siempre buscamos la manera de seguir sumando actividades a este espacio, para nosotros es un placer recibir a Sol (Liggera) porque es una profesional de la comunicación que nos visitó y brindó una charla abierta a la comunidad”.

Luego, indicó que “es una propuesta más que concretamos en este espacio de Coworking, que se suma a los distintos talleres que se llevan adelante desde que se inauguró y hasta fin de año”.