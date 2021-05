WhatsApp probaría un botón para revisar audios antes de mandarlos

La aplicación de mensajería WhatsApp se encuentra desarrollando una nueva función para sus mensajes de voz con la que permitiría que los usuarios revisen estos mensajes de audio antes de enviarlos.

Con la nueva herramienta, aunque por el momento no está disponible, los usuarios podrán volver a escuchar los mensajes de voz antes de enviarlos por chat a otras personas, algo que por el momento no es sencillo hacer desde la app.

Así lo ha descubierto el portal especializado WABetaInfo, que recoge que la función se encuentra actualmente en desarrollo, aunque por el momento solo se ha encontrado en forma de código y no está disponible en la aplicación ni en sus versiones beta.

La función de revisión se habilitará a través de un nuevo botón “revisar”, que al pulsarlo permite que los usuarios de WhatsApp puedan volver a escuchar el mensaje de voz. A través de esta herramienta, los usuarios pueden revisar los mensajes de voz anteriores y decidir si descartarlos o enviarlos.

Otras novedades en desarrollo

WhatsApp está trabajando en una herramienta para importar el historial de chats de dispositivos con Android a equipos con iOS (iPhone).

En un principio se dijo que el servicio de mensajería estaba elaborando una herramienta para exportar chats desde iOS a Android. La novedad ahora es que estaría también buscando avanzar en una herramienta que permita hacer el intercambio desde Android a iOS, según el portal mencionado, que se especializa en adelantar las novedades que llegarán a WhatsApp.

Este dato surge de un análisis de la versión beta de la actualización 2.21.9.7 de WhatsApp en Android. Según se puede ver en una imagen compartida de dicho servicio hay una leyenda que dice “importando el historial de chats”. En la parte superior se visualiza un círculo como marcador del avance del proceso de transferencia; y en la parte inferior, figura el botón de reintentar.

Es probable que para almacenar la información durante el proceso se utilice Google Drive, y que, después de completar esta herramienta de importación, WhatsApp desarrolle la herramienta de exportación de Android y de importación de iOS.

La herramienta de migración del historial de los chats aún se encuentra en desarrollo y estará disponible en el futuro para dispositivos Android e iOS. Actualmente, existen otros servicios para realizar este proceso, pero no son oficiales y pueden conllevar violaciones de las Condiciones de Servicio, según señala WhatsApp.

La aplicación también está trabajando en una nueva opción para que los mensajes temporales se eliminen a las 24 horas. Por ahora, solo tiene una opción predeterminada que hace que el contenido se borre a los 7 días, pero al parecer podría incluir una herramienta para que los mensajes se borren de forma automática a las 24 horas.