Imputaron a Alperovich por la denuncia de abuso sexual

El fiscal de instrucción Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), Mariela Labozzetta, imputaron ayer penalmente al ex gobernador de Tucumán y senador nacional en licencia José Alperovich por delitos contra la integridad sexual de una sobrina segunda.

La medida implica que formalmente se inició una investigación contra Alperovich. La decisión fue informada a través de un comunicado de prensa de la Fiscalía.

Junto con la imputación los fiscales le pidieron al juez de la causa, Osvaldo Rappa, una serie de medidas de prueba para avanzar en el caso, informaron fuentes judiciales.

Los fiscales también pidieron que la Justicia de Tucumán no investigue el caso y que ese expediente pase a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

La denunciante, hija de un primo de Alperovich y empleada en el Senado y durante la última campaña a gobernador, hizo dos presentaciones judiciales, una en Buenos Aires y otra en Tucumán, porque las violaciones habrían ocurrido en los dos lugares.

“El Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la incompetencia de la Justicia de esa provincia, donde la víctima radicó otra denuncia, y que sea remitida por su conexidad con la causa que tramita en la Justicia nacional”, explicaron los fiscales.

El dictamen de Vismara y Labozzetta fue presentado ante el juez Rappa, quien ahora debe decidir si coincide con los planteos. Si acepta el pedido de absorber la causa de Tucumán, deberá solicitarla formalmente. Si el juez provincial comparte el planteo, remite el expediente. Pero si no, un tribunal superior a ambos magistrados deberá resolver el conflicto.

La sobrina de Alperovich lo denunció el 22 de noviembre pasado. La mujer, de 29 años, ya se presentó en los tribunales de Tucumán y de Buenos Aires para ratificar la acusación y para declarar.

Asesora personal del ex gobernador, la mujer denunció que los abusos sexuales habrían sucedido entre fines de 2017 y mayo de 2019. En la denuncia, primero habla de dos hechos -el 14 y el 27 de diciembre de 2017- en el departamento de él, en Puerto Madero. Luego, habla de otros abusos -agravados por acceso carnal- que habrían sucedido en Tucumán, en la casa que usaban como sede de campaña.

Tras la denuncia, el fiscal Vismara ordenó custodia personal las 24 horas para la mujer. Y Alperovich pidió licencia en el Senado por seis meses que le fue otorgada . El ex gobernador negó las acusaciones.