Tragedia en la ruta 2: excarcelaron al chofer del micro y le prohíben conducir

El juez de Garantías Cristian Gasquet concedió la excarcelación al chofer del ómnibus que el jueves pasado se despistó y volcó cuando transitaba por la ruta 2, hecho en el que murieron dos nenas y resultaron con heridas otros 20 estudiantes.

Ayer firmó la resolución que le otorga la libertad a Alberto Gustavo Maldonado con estrictas condiciones a cumplir: no podrá conducir vehículos, deberá presentarse una vez por mes en la sede policial próxima a su domicilio particular y no podrá abandonar el país mientras se desarrolle el proceso judicial que lo mantiene acusado de los delitos de homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

Hoy deberá regresar a Chascomús para volver a enfrentar al fiscal del caso, Jonatan Robert, ya que pidió ampliar la declaración indagatoria.

Durante su primera exposición había negado que la pérdida de control del micro se hubiera debido a una mala maniobra suya. Dijo que no se durmió y que no usó el teléfono celular, dato que se corroborará con un peritaje sobre su equipo a cargo de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Dolores. También descartó el consumo previo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, lo cual fue certificado con un test de alcoholemia clásico y ratificado por los análisis de sangre realizados por el cuerpo forense.