Conmoción por femicidios casi simultáneos

Dos mujeres fueron asesinadas a puñaladas en femicidios registrados con pocas horas de diferencia en ciudades de la provincia de Formosa. En ambos casos, las ex parejas de las víctimas fueron detenidas.

Uno de los episodios ocurrió en la localidad de El Espinillo, a unos 176 kilómetros de la capital provincial, donde fue encontrada asesinada a puñaladas Lucía Soledad Barrios, de 49 años, mientras que el otro caso se registró en la localidad de Villafañe, y la víctima fue Ramona Encina (47).

Con estos dos casos, ya suman 65 femicidios en lo que va del año en todo el país, de acuerdo con el relevamiento de hechos realizados.

En el caso de El Espinillo, todo comenzó cerca de las ocho de la mañana del lunes, cuando un vecino alertó a la comisaría local sobre un hecho de violencia que se producía en una casa del barrio Unión.

Los policías que llegaron al lugar se entrevistaron con vecinos y constataron la muerte de Lucía Barrios, quien tiene tres hijos y estaba separada de su pareja, un hombre con el que mantuvo una larga relación.

Una vecina les contó a los investigadores que escuchó dentro de la casa una pelea y que cuando se asomó, vio salir corriendo a la ex pareja de Lucía Soledad Barrios, quien se hallaba con el torso ensangrentado.

Los médicos que llegaron a la casa determinaron que la mujer ya estaba sin vida y que presentaba varias heridas de arma blanca. En el lugar fue hallado un cuchillo de cocina con el que se presume que fue asesinada.

En tanto, fuentes policiales aseguraron que, con los datos aportados por los vecinos y otros familiares de Barrios, salieron en busca del sospechoso, identificado como Milciades Espíndola (63). Lo encontraron refugiado entre los pastizales a la vera de la ruta provincial 3 y lograron detenerlo.

Una sobrina de la víctima, llamada Norma Fleitas, aseguró en declaraciones a la prensa local que la pareja se había separado. “Vivían juntos, pero hace como tres meses mi tía dejó la casa porque su marido no la comprendía ante el momento que estaba pasando.

Llorando me contó en varias oportunidades que las cosas no estaban bien, pero nunca me confesó que él la maltrataba”, señaló.

El segundo episodio ocurrió cerca de las 18.40 del lunes, en una casa en Villafañe, donde fue encontrada asesinada a puñaladas Ramona Encina.

Los investigadores aseguraron que el crimen se produjo cuando Encina fue atacada por su ex pareja delante de uno de los hijos de la mujer, de 12 años, quien también resultó con heridas cuando intentó defender a su madre.

Fuentes policiales aseguraron que un vecino alertó a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo en esa vivienda, por lo que se logró detener al sospechoso cuando intentaba escapar.

El detenido, de quien no se difundió su identidad, quedó a disposición del juez de Instrucción y Correccional fue llamado a indagatoria.