Pampita Ardohain confía en volver a ser mamá

Bien lejos de cualquier crisis, los temidos 40 años no hicieron mella en Pampita Ardohain. “Con la edad no tengo ningún rollo, vivo el paso de los años con naturalidad. Además, me acepto. Y me quiero como estoy”, confesó la ex jurado del Bailando en una entrevista con la revista Pronto. “Por mi forma de ser, sé que voy a volver a ser mamá algún día -confesó la conductora de Pampita Online-. Si bien no es algo que esté buscando en este momento, es algo que quiero y sé que va a pasar en el futuro”. La concreción de esa idea sería junto a Pico Mónaco, quien está a su lado desde hace más de un año y medio, tras superar algunas crisis. Incluso el ex tenista ha confesado públicamente sus ganas de ser padre por primera vez. “Pero hay que planificarlo, no es una decisión al azar”, advirtió. ¿Y el casamiento? Pampita parece ser una novia fugitiva… “¡Sobre eso sí que no tengo idea!”, respondió -divertida- la modelo, quien debió lidiar años atrás con un divorcio muy traumático con el ex polista Martín Barrantes. Y quizás, con ese antecedente, caminar otra vez al altar podría considerarlo un mal paso.