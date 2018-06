Fede Bal reveló los motivos de su separación de Laurita Fernández

Fede Bal y Laurita Fernández confirmaron en las últimas horas su separación y el actor explicó los motivos en Intrusos.

“Fue con mucho dolor, tristeza y angustia“, aseguró el hijo de Cármen Barbieri y reafirmó que la decisión fue consensuada.

“Están embarrando la cancha con terceras en discordia, con datos que no son ciertos de Laura. Fue una separación consensuada, hablada entre los dos, con mucho dolor, con mucha tristeza y mucha angustia“, explicó Fede Bal.

“Cada uno tiene un camino distinto en la vida en este momento”, señaló el actor y no descartó que en otro momento “el destino nos vuelva a encontrar”.

En cuanto a un posible reencuentro en el próximo Bailando, aseguró: “El Bailando no nos mueve, no me van a ver bailando música disco dentro de dos meses“.