Nicole Neumann y un inesperado comentario contra Karina La Princesita

Nicole Neumann está en el medio de una nueva polémica. El miércoles en Cortá por Lozano se habló del debut de "Siddharta", la obra de Flavio Mendoza que protagonizará Karina La Princesita y la modelo hizo un comentario que llamó la atención.

"Es divina. ¡Mirá cuando se produce lo linda que es! ¿O no? Para mí se tira para abajo. ¡De verdad! Es muy linda. ¿Viste que hay chicas lindas que se afean? Bueno me parece que ese es el caso de ella, ¿no? Tiene mucho para explotar de su belleza", lanzó la rubia en el programa de Telefe al ver las fotos de la cantante personificada como Kamala. "A mí me parece una mujer muy linda", comentó Verónica Lozano.

Nicole Neuman dijo que @kari_prince se afea cuando no se produce. Alguien que le diga a Nicole que para el promedio de la gente, aceptarse como uno es, es la mejor forma de verse hermos@. El botox te está comiendo la materia gris. — Morena Pi (@piantamorena_) 30 de mayo de 2018

Pero los dichos de Nicole llegaron a las redes y la criticaron; una usuaria escribió, ella le respondió y así siguió la discusión.