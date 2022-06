Se harán obras de recambio de cañerías cloacales en el barrio Juan El Bueno

El 7 de julio próximo, a las 10, se realizará el acto de apertura de sobres con las ofertas para la Licitación Pública referida a la obra de recambio de cañerías cloacales en el barrio Juan El Bueno.

El Presupuesto Oficial de esta obra es de 12.900.000 pesos.

La presentación de ofertas serán recibidas en la oficina de la Secretaría Legal y Técnica, edificio de la municipalidad, hasta la hora fijada para la apertura de sobres

Carlos Tóffoli, coordinador de Infraestructura, en declaraciones con Radio Viamonte se refirió a la problemática que existe en la obra de cloacas en el Barrio Juan el Bueno, que si bien se hizo varios años atrás, nunca pudo funcionar debido a fallas en la red.

“Hay una licitación que se preparó hace unos meses – comenzó diciendo Tóffoli, quien se encuentra de vacaciones en España-. El barrio tenía hecha una obra de colectores cloacales en el 2013, que no estaba conectada. Había 6.000 metros de cañería enterrada. En su momento, el intendente Flexas consideró que eso era una picardía y quiso darle valor a esa obra”

“Se hizo una Estación de Bombeo en la esquina Neuquén y Alvear y posteriormente una cañería de impulsión desde esa Estación de Bombeo hasta un punto de conexión provisorio que nos dio ABSA. Esa fue la primera etapa, pero funciona precariamente”, advirtió.

“Cuando quisimos entregarle la obra a ABSA formalmente, para que la siga manteniendo y conservando, el organismo chequea la red y encuentra una serie de desperfectos y anomalías que hay que subsanar. Muchas las arreglamos, porque eran sencillas, con la obra de cloacas del año pasado. La red empieza a funcionar mejor, hasta que la cañería entra en carga, los líquidos cloacales no circulan y eso es lo que observó ABSA”, describió el funcionario.

Tóffoli sostuvo que la gestión de Flexas niveló 3 o 4 cámaras de la red, ya que se observó que estaban en desnivel pero hay un trayecto que está mal y los líquidos no corren. “No sabemos que hay en los 120 metros que hay entre cámara y cámara, porque la cañería empleada en su momento no fue la adecuada, está en desnivel y hundida, por eso no funciona bien. ABSA no recibe la obra así y no se puede dar servicio a los vecinos. La red no está habilitada y es una lástima porque es una obra altamente necesaria para el barrio. Una vez que estén los colectores funcionando bien se podrán conectar”, dijo.

Para el funcionario, el que hizo la obra inicialmente sabía que no iba a funcionar porque la cañería no era la adecuada.

“El que hizo eso sabía que no iba a funcionar porque no había forma de que funcione si no hay una cañería de impulsión y estación de bombeo. El que autorizó eso fue un irresponsable o actuó por ignorancia”, acusó.

Admitió que en general eran obras técnicamente complicadas, en cuanto a la instalación de la cañería en determinados niveles, la realización de estación de bombeo y por último la red de conexiones. “No se hizo en ese orden. Ese colector iba a permitir también que el barrio María Teresa pudiera conectarse a la Estación de Bombeo. Es decir, la Estación de Bombeo está hecha para abastecer al barrio Juan El Bueno y al Barrio María Teresa, pero ABSA no lo permite hasta que no esté hecho dicho colector para conectar ese último barrio. Por ahora nos permite en forma provisoria conectar el barrio Juan El Bueno. Hay que cambiar 300 metros de caño, dos de mayor diámetro de 225 y dos ramalcitos de 160 que tuvimos que acomodarlos en base a las cámaras existentes. Vamos a hacer una cañería al lado de la que está, que ya está perdida. Esperemos que funcione, pero ahora el tapón está llegando casi a la Estación de Bombeo”, describió.