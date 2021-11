Desde el Gobierno aseguran que el superávit del año pasado permitió hacer obras

En diálogo con Radio Viamonte, Ana Paula Cascallar, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de General Viamonte, manifestó que en materia de obras, la comuna estaba cerrando un año “superdifícil”, con alta inflación, cumplimiento de la paritaria con el sindicato municipal que significaba un ajuste importante para el Municipio.

La funcionaria señaló la importancia de cumplir con el pago de sueldos, que demandaba un sacrificio, porque se administra para toda la comuna.

“La realidad es que los sueldos no alcanzan. Uno lo entiende. Habrá gente que estará conforme pero otros no, la inflación gana a los sueldos”, acotó.

Bonos

Respecto al bono que a nivel nacional había anunciado el gobierno, explicó que a pesar de los ingresos bajos que generalmente cobran los empleados municipales, el bono no era para ellos.

En cuanto al superávit del año pasado, de manera extraordinaria, les permitió hacer obras en el Hospital Municipal y también trabajos de cordón cuneta en los barrios, porque las obras no habían parado.

A la pregunta por qué no se unificaban los montos de los sueldos municipales con el resto de las comunas en la provincia de Buenos Aires, Cascallar aclaró que cada municipio tenía sueldos distintos porque los presupuestos también lo eran.

“No hay los mismos ingresos en todos los municipios. No hay que poner en riesgo las finanzas de cada uno. Depende de las categorías y de la cantidad de empleados que la comuna tenga”, dijo.

“Los obras en el Hospital se hicieron con fondos municipales y de la Cooperativa Rural. Hasta ahora no recibimos nada del gobierno provincial. En cuanto al superávit, hay que prever gastos extraordinarios. El municipio lo pudo hacer, las obras no se detuvieron”, afirmó Cascallar.

“Queremos cerrar el año de la mejor manera cumpliendo todos los objetivos que nos pusimos al principio de la gestión que fue terminar con deuda flotante cero y pagar todos los sueldos”, apuntó.

Expectativas

Respecto a los proyectos para el próximo año y el presupuesto 2021, Ana Cascallar apuntó que todavía no había Presupuesto Provincial. “No tenemos nada de lo que son ingresos proyectados a nivel provincia que van a corresponder al distrito de General Viamonte. No queremos bajar el nivel de ningún servicio y concretar los proyectos en carpeta, pero se sigue gestionando a nivel Nación y Provincia”, explicó.

En cuanto si iba a haber aumento de tasas municipales, la funcionaria respondió que sí. “La inflación fue mayor a la prevista pero estamos esperando las proyecciones de Provincia y los ingresos que habrá”, dijo.

Carnavales

Respecto a los carnavales de Los Toldos, la funcionaria dijo que en principio no se realizarían, por el tema epidemiológico y los gastos que significa organizar y participar de la fiesta carnestolenda.

“Parece que no habrá corsos. Hay que ver lo que significan los carnavales, por la cantidad de gente que circula. Cumpliéndose los 100 años, debería haber una gran fiesta. Son muchos los agentes que participan, deben trabajar durante mucho tiempo y estamos en una situación que no sabemos cómo vamos a llegar a febrero del 2022, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo. Arriesgarnos a eso, para después tener que poner un freno….Hay muchas familias que trabajan para los carnavales entonces no podemos después de anunciarlo poner un freno o bajar la calidad de la fiesta. No podemos arriesgarnos”, afirmó.

La funcionaria adelantó que se evaluaban diferentes alternativas, otros formatos para las fiestas, pero que había que ser precavido. “Hay mucho en juego, más allá de la salud, sino también económico. No hay que olvidar todo lo que nos dejó la pandemia, las secuelas, los fallecidos que hubo”, recordó.

Mencionó los gastos extraordinarias que hubo que hacer para sostener la salud, los medicamentos, incorporar más personal de salud y dar ayudas a los que no podían salir a trabajar.

“Si bien uno tiene partidas asignadas, si no las gasta en ese rubro, las reasigna en otros. Todo está en las cuentas municipales y estamos cerrando el año de la mejor manera posible, afrontando todos los compromisos que tenemos”, dijo.

Sobre las cuentas y las críticas que hubo, la funcionaria señaló que todas las cuentas estaban bancarizadas y el que tuviera dudas podía presentarse en la Justicia para denunciar.

“La oposición tiene acceso a Rafam, si no lo tienen que lo digan. La información está en las rendiciones de cuentas”, concluyó.