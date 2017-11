Tuvo que sufrir dos cachetazos para despertar

River sufre demasiado atrás, a pesar que por momentos muestra un potencial importante, basado en la categoría de sus jugadores, pero demuestra no estar compensado.

Por cierto, lo del domingo con la pelota casi de su exclusiva propiedad, cada vez que la visita metía un pase largo, Brighente debía transformarse en figura. Ante que llegara la apertura ya había tenido un par de intervenciones importantes, aunque a los 21' de un tiro de esquina pasado, toda la defensa duerme y por detrás de todo aparece el defensor Cabrera para poner el 1 a 0. Pero no terminó de reaccionar de ese golpe cuando a los 28' sufre la segunda caída, una trepada de Garbarini que se lleva la pelota de arremetida, un rebote, con la suerte que le queda para definir. Pero para suerte del local, inmediatamente llegaría el descuento, Bonamino maniobra por derecha, remate que da en el travesaño, juega la fortuna para que le quede justo el rebote a Macagnani que casi con el arco a su disposición ponga en carrera nuevamente a la “banda”, iban 29', y no se movía el resultado hasta el final. Pero el partido en el complemento parecía iba a dar un vuelco, ya que apenas 3' sale una pelota rechazada hacia el medio, y una magistral definición del delantero goleador Macagnani para colocarla por encima de todos, incluso ante la salida de Fidemi y decretar el 2 a 2. Parecía que se le venía la noche a la visita que se fue metiendo atrás, pero con el correr de los minutos, y River iba perdiendo vértigo, entonces volvía a emparejarse. Greco en la visita y Catamarca fueron expulsados, luego siguieron por el mismo camino Gabriel Clivio y Vázquez, el trámite se empezó a “picar” más hablado que jugado, mucha pierna fuerte, y River que apuntaba como el gran favorito veía como los minutos se le iban consumiendo y el arco le quedaba cada vez más lejos.

Empate, un reflejo del partido que tuvo como dominador al local, pero en la eficacia de la visita casi termina perdiéndolo.