El “Decano” sigue a pie firme su marcha triunfal

Ya con la tranquilidad del deber cumplido en el Federal B, Viamonte apuntó los cañones al ámbito doméstico, apeló a sus jugadores principales y cerró la primera rueda con puntaje ideal y andar sólido y efectivo. Esta vez le tocó sobrepasar un nuevo obstáculo: Coliqueo. Todo parecía simplificarse para el local, que en apenas 4' un soberbio remate de Vázquez y Silva la tiene que ir a buscar adentro. Sin embargo, Díaz primero tuvo la gran chance de empatarlo en un mano a mano con Duarte, pero no resuelve bien. A ritmo seguro, usando todo el largo y ancho de la cancha el dueño de casa era el que manejaba el partido, pero iba perdiendo claridad con el correr de los minutos. A esto se le suma que en los esporádicos avances de su rival llevaba peligro, entonces a los 31' Jonatán Rodríguez captura una pelota a la salida del área grande, para meter un disparo y vencer la resistencia de Duarte. Así se iban al descanso. Pero Viamonte otra vez en el amanecer de la etapa encontraría una nueva ventaja, esta vez Nicolás Verón sube por izquierda, un cierre y el infortunio de Miraglia que en su afán por cerrar no hace más que meter la pelota contra su propio arco, descolocando a Silva. Y esta vez el equipo de Quiroga no le iba a dar posibilidad de recuperación, a los 12' nuevamente la capacidad goleadora de Vázquez para poner el 3 a 1 que sería definitivo y termina derrumbando todas las chances del equipo de la dupla Gutiérrez Martín, que ven alejarse y complicarse cada vez más, poder entrar en el lote de arriba, luego de su tercera derrota consecutiva. El “Decano” termina cerrando una ronda perfecta, puntaje ideal, para encaminarse hacia una segura clasificación.