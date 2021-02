Becas terciarias y universitarias: abierta la inscripción

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro Cultural Ernesto Sábato, los funcionarios Cecilia Acerbo y Cristian Ford presentaron los requisitos para inscribirse al sistema de becas municipales 2021 para estudiantes de nivel terciario y universitario.

"Es para estudiantes de Rojas, menores de 25 años, no deben poseer otro título terciario o universitario, se permitirá solo un cambio de carrera, tienen que tener un promedio de secundaria de 7 o más y no deber materias", dijo Cecilia Acerbo y agregó que "quienes están cursando, deben tener una materia aprobada por año y un promedio no menor del que se exige en el plan de estudio. Se inscriben, se hace la entrevista con una asistente social y el listado de aspirantes se analiza en la comisión de becas".