Artistas rojenses fueron nominados a los premios Carlos Gardel

Artistas de la ciudad de Rojas se encuentran nominados para recibir el premio Carlos Gardel en sus distintas categorías. Por un lado, la joven promesa local del folklore argentino, Yanet Mayoral, quedó entre los seleccionados para la mejor “Canción del año” con el tema "Dime" de Jorge Milikota, bajo el sello discográfico Music Browkers. Por otra parte, la banda de cuarteto y cumbia La 2001 está nominada en las categorías de “Mejor artista” y “Canción del año” con los temas Amor de su cama, Si esta casa hablara y Quiero ser tu amor. En esta ocasión, el evento se realizará bajo la modalidad virtual y aún no está definida la fecha.

Luego de anunciar la noticia en sus redes sociales, en diálogo con Cyfer TV, Yanet Mayoral dijo: “Es algo que todavía no puedo creer, cuando me llegó la noticia de mi representante, respecto de que estaba postulada para la nominación, no podía creerlo, habiendo tantos grandes artistas también nominados, la nominación es un orgullo muy grande para mí, me pone muy contenta”. Y agregó que “si bien todo esto va a ser virtual, no se va a poder hacer nada presencial, sé que igualmente lo voy a disfrutar mucho. Todavía no informaron la fecha, lo están organizando, pero ya mandaron las postulaciones”.



Consultada por su carrera, Yanet manifestó: “Arranqué muy bien el año con el tema de la música, por ahí no llego a ganarlo porque hay gente muy destacada, pero estar nominada entre ellos, tan importantes, es algo que me hace muy feliz” y agregó que “la canción con la que me postulé es Dime, de Jorge Milikota , y en la categoría "Canción del año", vamos a ver qué pasa. Es un gran paso”. Por otro lado, Yanet anticipó que “cuando todo mejore vamos a ir a Buenos Aires a seguir grabando, tenemos muchos temas para trabajar. Yo lo estuve haciendo en mi casa, tengo el estudio para grabar pero no se asemeja a hacerlo allá con los chicos. Estar ahí trabajando todos juntos es distinto. La idea es grabar en Buenos Aires para publicar el álbum en todas las plataformas digitales”

Por otro lado, Lucas Villarruel, de la banda La 2001, también dialogó con Clyfer TV y apuntó: “Estamos muy felices con estas nominaciones a "Canción del año" y "Mejor nuevo artista". Para este premio se juntan todas las productoras y presentan a sus artistas, nosotros tenemos postulación con tres canciones.

Es una primera experiencia para nosotros, por eso la nominación es a "Nuevo artista". Hará un año y medio o dos que nos involucramos con un sello digital, uno va aprendiendo en el camino, hoy somos parte de una firma y ojalá que tengamos un poco de suerte” y agregó que “ya hace 19 años que estamos con la banda, nos queda pendiente festejar el aniversario. Uno va recorriendo y trabajando de manera amateur, se recorre un camino y muchas cosas van quedando atrás”.

En cuanto al trabajo con la banda, Lucas Villarruel dijo: “Grabamos un videoclip con los chicos de La Konga, esta gran banda de Villa Dolores, Córdoba, compartimos este tema, tuvieron muy buena predisposición, son grandes artistas y, sobre todo, personas. Aceptaron rápidamente cuando les dije de nuestra intención de grabar con ellos. Tenemos muchos proyectos, muchas canciones nuevas y videoclips que vamos a presentar en las redes sociales. También nos quedaron pendientes presentaciones del año pasado. Lo importante siempre es representar a Rojas, llevamos el nombre adelante a todos lados”.

Los premios Gardel

Desde su primera edición, este galardón está organizado por CAPIF (la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina) y distingue lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías.

El proceso de los premios Carlos Gardel comienza cada año con las postulaciones de los álbumes, singles y/o videoclips que luego participarán por las nominaciones. En esta instancia todos aquellos productores y artistas argentinos postulan sus trabajos online. Una vez recibidas todas las postulaciones que se presentaron en las diversas categorías, CAPIF convoca a los denominados comités de revisión. Estos son grupos de trabajo conformados por periodistas, productores, músicos y especialistas que revisan todas las postulaciones para reconfirmar que han sido realizadas en la categoría correcta según su género musical y características particulares.

Una vez finalizada la tarea de dichos comités, comienza la primera etapa de votación para seleccionar a los nominados. En la votación de nominados, CAPIF informa al jurado de los premios Gardel que se encuentra abierta la primera etapa de votación para elegir a los nominados en cada categoría. De esta forma, cada miembro del jurado puede acceder online a los contenidos de audio y video de todos los trabajos postulados y elegir aquellos que resultarán seleccionados en cada categoría. Una vez finalizada esta etapa, CAPIF difunde los resultados de la votación con las nominaciones al premio.

Por último, se vota a los ganadores. Es la última etapa y consiste en la elección de un único ganador por categoría. El jurado también realiza la votación online. Luego, CAPIF da a conocer el listado completo de ganadores.