Conmemoraron en la plaza “Arturo C. Massey” el 204º aniversario de la Independencia Nacional

El intendente municipal de General Pinto, Jorge Alfredo Zavatarelli, encabezó en la plaza pública “Arturo C. Massey” el acto protocolar por el 204° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional.

De la ceremonia participaron junto a “Fredy” algunos funcionarios comunales, integrantes del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, de la Jefatura Distrital de Educación, bomberos y miembros de la Policía Comunal.

Tras el izamiento de la enseña patria y de entonarse el Himno Nacional Argentino, el intendente pronunció un meduloso mensaje, que inició con estos conceptos en la fría mañana del pasado 9 de Julio:

“Seguramente el año que viene será una anécdota esto de la plaza con poca gente (por la pandemia). Hace 204 años, un grupo de hombres de distintas partes de la Patria se convocaron en Tucumán, para cumplir con un clamor popular: La Declaración de la Independencia. Pensemos que el 25 de Mayo de 1810 se gestó la Revolución y seis años después, por intereses en pugna, distintas opiniones y vertientes en los campos internos y externos, se demoró esa declaración.

La Casita de Tucumán no fue algo caprichoso sino algo puntual, elegido por todos ellos, porque una de las grandes pujas estaba la de los hombres que se oponían a que seamos una patria libre y soberana. En Europa, había movimientos monárquicos que condicionaban a nuestros próceres, quienes tomaron la posta y decidieron ser libres, como la Patria misma. Con San Martín, Belgrano,

Güemes, quienes impusieron sus pensamiento, se construyó a partir de ahí una gran Nación”.

“CAPITALISMO SALVAJE”

Tras ello, el titular del ejecutivo distrital dijo:

“Ahora se vive un momento distinto en el país, en América y en el mundo entero, con presiones de corporaciones que no tienen límites ni fronteras y nos condicionan. El poder real, fáctico que existe y se hace notar, nos resta soberanía. Nos queda un largo camino por recorrer, con una Nación que crezca, se desarrolle, que sea parte de un bloque regional y nos brinde fortalezas para enfrentar los desafíos del mundo moderno, con un capitalismo salvaje que está en el mundo entero.

Dificilmente podremos ser una Nación libre y soberana si no construimos un país desarrollado, que crezca, genere igualdad de oportunidades para todos, con educación pública, libre y gratuita, salud pública para fomentar la horizontalidad y acceso de todos a las mismas oportunidades. Hay brechas que aún existen en la sociedad, hay que resolver esas cuestiones para ser libre, justa y soberana, integrada regionalmente y resolver grandes desigualdades que aún hay en la sociedad.

El modelo de sociedad, estoy convencido, no va de la mano de los condicionamientos, hay que empoderar a nuestro pueblo, resolver el feroz endeudamiento que nos condiciona, nos pone límites, nos quita soberanía, no nos deja tomar decisiones a nivel nacional”.

Tras destacar que se vive “Una situación compleja para la Argentina, que ha dado muestras de patriotismo y de haber ha salido de otras situaciones parecidas a lo largo de su historia. Tenemos que lograrlos entre todos y todas”, Zavatarelli manifestó en la plaza píntense:

“La pandemia del Coronavirus y la cuarentena no deja libertades individuales que quedan en el camino, resignadas el pos de lo colectivo. Todos sabemos que no hay vacunas, remedios paliativos, aunque algunos se estén ensayando, pero no existe aún la solución científica. El aislamiento, el distanciamiento, es la mejor vacuna. Nos hacen creer que el remedio es la enfermedad, considero que todas y todos tenemos más o menos problemas. No es sencillo desde mi posición de intendente, pidiéndole a la gente que se quede en casa y que puede hacer esto sí y esto no, además de tener que administrar el Municipio. Pero es lo que me tocó, Dios me puso en este lugar y hay que ser digno, se lo dije a mi equipo, a Alexis (Guerrera). No es ningún logro (que no se hayan registrado casos de Covid-19 en el Partido) del intendente, de funcionarios, concejales, es un logro entero de la comunidad, a la que acompañamos con criterio. Hay que tener mesura en las opiniones que vertimos, no son momentos para crear diversidad, que no es diversidad sino que son enfrentamientos, divisiones, se entra en odio y resentimiento que no construyen nada, absolutamente nada”.

DIJO QUE “ESTO NOS VA A HACER MÁS FUERTES”

Cerrando su mensaje en la fecha patria del 9 de Julio, “Fredy” señaló:

“Este momento de la Fase 5 del distanciamiento es un logro de todos, no nos relajemos, conservemos lo que tenemos como sociedad, conseguido como comunidad organizada. Falta muy poco, pero va a seguir siendo duro hasta el final y también en la post-pandemia, con dificultades y adversidades a enfrentar. Esto nos va a hacer más fuerte, teniendo fe, esperanza, una mirada más general, menos egoísta, tratando de unir voluntades y dejando de pensar cosas chicas, a corto plazo, pensar a mediano y largo plazo, en general. Resolver problemas, sobrevolar las diferencias, sin crear enfrentamientos. Les dejo como mensaje que tratemos de superar viejas antinomias, construir una Nación más independiente, más justa, más soberana y les deseo un feliz 9 de Julio y Día de la Independencia a nuestra patria chica y a todo el territorio nacional”, completó su discurso el intendente pintense.