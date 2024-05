Morse celebra su 114° aniversario

En el día de hoy, la localidad de Morse arribó a su 114° aniversario. Así, los festejos se realizará el día sábado 11 de mayo desde las 14 horas en la plaza de los niños donde habrá feria de artesanos, música, exposición fotográfica, y un gran servicio de cantina.

Morse es una localidad del partido de Junín distante a unos 30 kilómetros de la ciudad cabecera y es la segunda con más habitantes del partido. A mediados del Siglo XIX existía en la zona una población rural diseminada pero a comienzos del siglo pasado se lotearon algunos terrenos pertenecientes a José Bartiz. En 1909 llega el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y construye la estación que recibe el nombre de Morse. Esto es en homenaje a Samuel Morse, el inventor del telégrafo eléctrico y del sistema de escritura que lleva su nombre.

Además, el pueblo es conocido por ser desde 1996 el organizador de la Fiesta Nacional del Cosechero, un importante evento que tiene tres días de duración y también cuenta con un Museo Agropecuario.

Los festejos

La planificación del evento por el aniversario se realizó de manera conjunta entre el Gobierno de Junín, las cooperativas del Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Secundaria, el Club Atlanta de Morse, la Sociedad de Fomento, el Centro de Jubilados, la Iglesia Evangélica y la propia Delegación, quien valoró la buena predisposición de las instituciones locales y destacó que el trabajo en equipo entre vecinos, instituciones y autoridades resalta la unión y el compromiso comunitario.



En este marco, con el propósito de continuar poniendo en valor a la localidad mencionada, con la presencia de autoridades municipales, integrantes de la Delegación y comunidad en general, se realizó la colocación de un nuevo cartel que identifica a Morse, el cual es originario del año 1996 y fue intervenido actualmente por vecinas que asisten al taller de mosaiquismo en la Sociedad de Fomento.



A propósito de esto, Manuel Llovet, Secretario General del Gobierno de Junín, expresó: “Es una gran alegría estar presenciando la colocación de estas letras que identifican al pueblo, es una nueva puesta en valor para esta localidad, estamos visitando Morse con mucha frecuencia, nuestro Intendente nos pide que no seamos funcionarios de escritorio, que estemos en territorio y lo tratamos de hacer, y siempre hay un plus, acá se están generando muchas cosas, nuevas ideas y cuando nos necesitan respondemos, venimos a aportar”.



“Se acerca un nuevo aniversario del pueblo y es muy gratificante ver que todas las instituciones se unen para festejarlo, esto que se está llevando a cabo es una alegría inmensa, y como Gobierno de Junín ser parte, aún más, cuando se generan propuestas desde la localidad, es mucho más valorable, vamos a seguir acompañando”, sostuvo.



A su vez, el funcionario se refirió al trabajo realizado sobre el cartel instalado y dijo: “La celebración comienza por adelantado, ver este trabajo en equipo es muy lindo, en cualquier lugar donde uno está, el trabajo en equipo es fundamental y acá eso tiene sus respuestas, a partir de un taller de mosaiquismo, las personas que integran la Sociedad de Fomento, intervinieron las letras con una temática que tiene que ver con los nombres de las calles de la localidad, que refieren a flores o plantas, es todo un trabajo en equipo entre vecinos, la Delegación, y desde nuestro lugar vamos a aportar también para mejorarlo, la idea es colocar una luminaria para que se pueda apreciar”.



Para cerrar, indicó que “cada vez que una localidad del Partido festeja su aniversario pone también en valor al pueblo, a los vecinos, a lo que hace cada uno, invitamos a toda la comunidad el sábado 11 de mayo a participar de esta gran celebración, es con entrada totalmente libre y gratuita”.



Seguidamente, Guillermina Sofía, delegada de la localidad de Morse, agradeció el acompañamiento del Municipio y manifestó: “La verdad que todo esto nos tiene muy emocionados, esta puesta en escena de las letras que conformaron el cartel que identificó al pueblo en el año 1996, significa mucho para nosotros como vecinos, no sólo porque en valor al pueblo, sino porque tienen historia, y porque las vamos a disfrutar después de muchos años, justamente para conmemorar uno más”.



“Las vecinas que asisten al taller de mosaiquismo vienen trabajando desde hace un año para lograr que en las letras estén plasmadas los nombres de las calles de la localidad con sus flores, una temática que propusieron ellas y se logró, el pueblo no contaba con una propuesta artística y surgió la idea de hacer mosaico, hoy el pueblo tiene bastante mosaicos por sus calles, a partir de allí idearon armar este cartel para identificar el pueblo”, especificó sobre la labor artística.



En cuanto a la celebración por el aniversario de la localidad, la Delegada afirmó: “El festejo va a ser algo muy lindo para el pueblo, hay muchísimo propuestas, y esto una vez más va a poder demostrar lo unidos que estamos siendo en este momento, la colocación de las letras es un claro ejemplo de eso, unimos a Omar (Actis), que fue el vecino que guardó las letras desde aquel tiempo, unimos a quienes participan del taller de mosaiquismo, a la Sociedad de Fomento, a la Delegación y al Gobierno de Junín, todos estamos aportando para que las cosas se puedan dar”.



“En esta oportunidad el festejo de Morse se da a partir de las instituciones principalmente, va a haber una cantina única organizada por siete comisiones del pueblo que ayudan a Jardín de Infantes, a la Escuela Primaria y Secundaria, al Club Atlanta de Morse, a la Iglesia del pueblo, es algo hermoso que se pueda trabajar juntos por y para el pueblo”, declaró.



Y al mismo tiempo, Sofía añadió que “por primera vez también vamos a contar con un paseo de artesanos y emprendedores, ya llevamos 40 inscriptos, es algo muy novedoso para el pueblo, todo suma y todo es para nuestra gente, van a participar bandas, y vamos a ofrecer muchas sorpresas más, están todos más que invitados este sábado 11 de mayo a partir del mediodía, realmente estamos poniendo el corazón para que todo salga de maravillas”.



El punto de celebración será la Plaza de niños de la localidad y el horario pautado para el inicio de las actividades es el de las 14:00. Habrá servicio de cantina y feria de artesanos y expositores, como también estará presente FOTONOBA , con una exposición fotográfica. Respecto a las propuestas artísticas, estarán presentes la Banda Municipal "Juan P. Oviedo"; Agrupaciones folclóricas de Morse y a cargo del cierre, a toda música, estará la Banda RDL.