Gonzalo Errecalde está de pretemporada con la Reserva de Racing de Avellaneda

El juvenil futbolista de General Pinto, Gonzalo Errecalde, de 17 años, tuvo un destacado año deportivo 2017, integrando los equipos de quinta división y de Reserva del Club Racing Club de Avellaneda, entidad a la que llegó luego de brillar "Gonza" en las inferiores del Club Atlético Pintense.

De a poco, tras la lógica adaptación a vivir fuera de su casa y de adaptarse a residir en el Gran Buenos Aires, lejos de sus afectos, el pibe se fue afianzando y en la temporada pasada, jugó todos los encuentros del certamen de la Asociación del Fútbol Argentino, 30 partidos en total, marcando cuatro goles.

En el inicio del 2018, el pasado martes, Errecalde inició la pretemporada junto con el resto del plantel de Reserva de "La Academia" que dirige Juan "Lagarto" Fleita, entrenando en el predio "Tita Mattiussi" de la entidad albiceleste hasta que el lunes 14 venidero viajarán a Mar del Plata, para seguir con los trabajos previos a la reanudación del certamen afista en canchas del Club Kimberley marplatense.



Sin dudas, Gonzalo está cada vez más cerca de cumplir el sueño de jugar en la primera división racinguista, Club del cual es hincha al igual que su papá, Héctor Rubén "Pepe" Errecalde, quien fue un destacado futbolista y brilló en el C.A.P. y en clubes de la zona a fines del siglo pasado.

Entrevistado por "Hoy", el juvenil futbolista dijo inicialmente:

"Me siento muy cómodo como marcador central, pero eso no quita que también me gusta jugar como volante central, pero en este momento, prefiero hacerlo de zaguero central. El técnico de mi categoría fue Diego Rendo, estuve en sexta y pasé luego a quinta, y también jugué en Reserva, entrenando con el plantel todo el año y por suerte fui al banco en algunos partidos. También he venido entrenando con la primera de Racing Club desde el año 2016 y en el último semestre, me llamaron mucho más seguido para practicar".

Tras señalar que "Terminé también el colegio secundario y como Plan ´B´ tengo pensado seguir la carrera de abogacía pero a un ritmo más tranquilo. Lo que quiero es el fútbol, al menos por ahora", Gonzalo Errecalde señaló como es un día de su vida, en cuanto a actividades futboleras:

"Me levantaba a las 7.30 u 8 de la mañana, desayunaba e iba a entrenar. Cuando vuelvo, almuerzo -generalmente pastas-, y luego iba al colegio, desde las 13 hasta las 18. Después de eso tenía dos horas libres para salir, por ejemplo a la plaza o a donde quiera, y tenía que volver a las 20.30, para cenar y luego irme a dormir".

Finalmente, quien espera llegar en breve a la primera división racinguista, expresó:

"Quiero agradecerle a toda la gente que siempre está apoyando, especialmente a mis viejos, que son mi sostén y estuvieron en todo momento. Mis objetivos para este año 2018 son sumar más minutos en Reserva y, además, hacer una buena campaña con Racing", cerró.