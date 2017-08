Triunfo de los Veteranos de Sarmiento de Germania

GENERAL PINTO

Por la Liga Amateur se jugaron encuentros postergados en su momento del torneo de Veteranos y Sarmiento de Germania superó 1 a 0 como visitante a Atlanta de Vedia, con gol de Ricardo Cabrera.

Los germanienses formaron de esta manera:

José Luis Robledo; Sergio Balessio, Juan José Azcurra, Miguel Armando Gómez, Eduardo Manuel y Gabriel Rodríguez; Juan Carlos López, Gustavo "Semillo" Barrera, Ricardo Cabrera, Amílcar Verggini y Alejandro Abura. D.T.: Jorge Cabrera-Miguel Roldán. Sup.: Gerónimo Vilche, César Torres y M. Monza.

Los otros resultados registrados en el torneo Senior fueron éstos:

Pintense (base de jugadores de El Linqueño y algunos del C.A.P.) perdió 2 a 1 ante Juventud Unida.

Sarmiento de Vedia 1 vs. Argentino de Lincoln 1; Alumni de Vedia 2 vs. San Martín de Roberts 2 y C.A.S.E.T. de El Triunfo 1 vs. Atlético Pasteur 3.

LA FECHA DEL FIN DE SEMANA

En cuanto a la novena fecha, en la cual quedará libre Argentino de Lincoln (jugará con sus inferiores ante Villa Francia, en el estadio de los de Coronel Granada), estos son los partidos previstos en formativas, primera division y Veteranos:

El Linqueño vs. Atlético Roberts, en un partido crucial para el certamen; Deportivo Pinto vs. Atlético Bayauca; Atlético Pasteur vs. Pintense; Independiente de Martínez de Hoz ante Deportivo Arenaza y San Martín de Roberts vs. Juventud Unida de Lincoln.