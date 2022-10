Luciano Duarte ganó medalla de oro en bádminton

Comienza la etapa de definición en la 31° edición de los Juegos Bonaerenses con Lincoln como protagonista en varías de sus disciplinas. En bádminton PCD sub 20, Luciano Duarte, de brillante performance a lo largo de toda la competencia, se quedó con la medalla dorada tras vencer a Florencio Varela en la finalísima. En tanto, Eduardo Pereyra se quedó con el bronce en los 100 metros llanos sub 18.

Día 3

-Tenis: Salvador Herbín cerró su participación con una derrota ante Ituzaingó, en categoría sub 16. Por su parte, Martina Bassi no pudo meterse en la ronda final tras caer con Moreno.

-Beach Vóley: en categoría sub 14, las representantes locales Inés Decillo y Morena Basterreix quedaron a un paso de segunda ronda al perder su encuentro 2 a 1 ante Coronel Rosales.

-Tenis de mesa: Máxima Acuña cerró su participación en los Juegos Bonaerenses con una victoria 3 a 1 ante Dolores.

-Básquet 3x3: A pesar de las victorias, los representantes locales quedaron en el camino y no pudieron avanzar a instancias decisivas. El equipo sub 14 venció a Tandil 14 a 6. El sub 18 superó a Balcarce 15 a 2; mientras que el elenco universitario cayó ante Dolores.

-Softbol: en sub 14, el conjunto de la Escuela del Alba derrotó a La Plata en su último partido del certamen.

-Natación: César Quevedo no pudo superar su serie para acceder a la final en la categoría 200 metros libres de adultos mayores.

-Golf: la representante local Jazmín Usandizaga culminó tercera en la primera jornada de competencia y mañana irá en busca de medalla en los últimos 18 hoyos.

-Atletismo: En la mañana de hoy el atletismo local vivió una brillante jornada clasificatoria al obtener buenos resultados en las series de las postas 4x100 sub 16 masculina y femenina y la posta 4x100 masculina.