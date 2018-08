Serenal: "los corruptos deben recibir condenas ejemplares"

El jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal, habló acerca de la investigación por corrupción y las detenciones del exintendente Jorge Fernández y exfuncionarios de su gestión. Además, se refirió a las críticas por nepotismo en su gobierno y respondió a la pregunta acerca de si se volverá a postular como intendente en 2019.

"Quienes esperan para ocupar los puestos que hoy ocupamos nosotros tienen que entender que en estos lugares no se roba, no se toca ni un centavo, el dinero es del pueblo" dijo Serenal y agregó "el que roba tiene que ir preso porque tiene que haber ejemplo. Nosotros investigamos esta causa de corrupción en Lincoln, los que están presos no son los únicos, hay más, estamos pidiendo más detenciones. Queremos la verdad y queremos que tengan una condena ejemplar".

Consultado por las críticas de nepotismo, Serenal dijo que "los que cuestionan el nepotismo no entienden lo que significa y lo consideran 'amiguismo', con la familia uno no va a tener actos de corrupción porque tenemos valores, el 'amiguismo' es la manera de currar y de que haya corrupción, con la familia no. Dicen eso porque no tienen otra cosa para decir sobre nosotros. Es irrisorio" y agregó "queremos unir a los linqueños, no queremos enfrentamiento ni agravios. Dejamos de lado las individualidades. Estamos de paso, el poder es del pueblo, tenemos que dejar lo mejor de nosotros".

Por último, Serenal consideró que "es muy prematuro hablar del 2019, nosotros trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida de la gente y son ellos los que deciden. Las ganas y la vocación de servicio, las voy a tener siempre".