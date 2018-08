Detienen a otro ex funcionario de la Municipalidad de Lincoln

Fue puesto a disposición de la Justicia, tras ser detenido en la madrugada de ayer, otro ex funcionario de la Municipalidad de Lincoln, quien respondía a las órdenes del por entonces intendente, Jorge Abel Fernández.

De acuerdo a lo que habría determinado en la Investigación Penal Preparatoria N° 04-00-7452-16 rotulada “Fernández Jorge Abel y otros s/asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal - Fraude en Perjuicio a la Administración Pública – artículo 174 inciso 5° del Código Penal”, el fiscal interviniente, Dr. Javier Ochoaizpuro titular de la Fiscalía N° 2 del Departamento Judicial Junín, logró reunir los elementos suficientes que permitieron propiciar una nueva detención, en torno a los funcionarios de anterior gestión del orden ejecutivo de la comuna linqueña.

La medida (detención) fue otorgada por la titular del Juzgado de Garantía N° 2, Dra. Marisa Mirian Muñoz Saggese, y ayer, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, junto a numerarios de la Policía Distrital de Lincoln, concretaron la detención del funcionario sospechado, Pablo Daniel Gauna, de 43 años de edad, cuya esposa fue secretaria de Cultura en la misma gestión municipal anterior.

Esta detención se suma a las ya efectivizadas por las fuerzas policiales, teniendo en cuenta que en el mes de enero, además del ex intendente Fernández, otros tres funcionarios de primera línea fueron detenidos, recuperando dos de ellos la libertad.

Al ex director del Área de Compras, “Pablito” Gauna, fue trasladado a la DDI Central sita en calle Presidente Quintana 45 de Junín, el fiscal Ochoaizpuro la recepcionó la la declaración prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal, audiencia a la que concurrió el aprehendido con la presencia de sus defensores particulares, tras lo cual fue trasladado a la Unidad Carcelaria N° 13 de nuestro medio.

Un imputado por “robo agravado”

Siempre en la vecina ciudad, personal policial de Lincoln procedió a dar cumplimiento a una orden de allanamiento y detención extendida por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Junín, Dra. María Fernanda Sánchez.

Fue en el marco de una causa caratulada “Robo agravado por uso de arma de fuego”, del cual resultó víctima Paola Magali Gómez, el pasado sábado 30 de julio en Lincoln.

La Fiscalía Nº 8 a cargo del Dr. Esteban Pedernera, había solicitado el operativo en un domicilio ubicado en calle Colón 2200, barrio “San José” de Lincoln, donde se procedió a la aprehensión de un joven de 20 años y al secuestro en el lugar de elementos de interés para el esclarecimiento del ilícito, según indicó el comisario Mariano Sarco, titular de la Comisaría linqueña y ex jefe de la Seccional Junín Primera.