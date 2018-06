Primer refugio para víctimas de violencia de género en la región

Se inauguró en Alem el primer refugio para víctimas de violencia de género de la región.

Con la presencia del intendente municipal, Alberto Conocchiari, se inauguró en Alem el refugio para víctimas de violencia de género, el sábado 9 de junio último.

Se trata del único en la región, consistió en una inversión de $1.200.000 y posibilitará albergar a mujeres con sus hijos que atraviesen una situación de extrema violencia.

El lugar cuenta con 110 m2 cubiertos, seis habitaciones, dos comedores, dos baños y una cocina. Está ubicado sobre la calle Ancaló.

Tras la inauguración, Conocchiari habló sobre la violencia de género y la importancia de contar con esta obra en el distrito."Si bien es una problemática que desearíamos que no existiera, hay que afrontarla. La realidad indica que incluso se ha incrementado, cada vez hay más casos, lamentablemente”, dijo.

“Los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que estar con la cabeza bien abierta y obrar con mucha sensibilidad", afirmó para luego agregar que “no es solamente lo que uno piense, lo que uno diga, sino lo que haga”.

Para el jefe comunal, hay que “salir al encuentro de esta problemática y darle un paliativo”, asimismo, trabajar todos los días para que no haya violencia, pero cuando la hay, dar esta posibilidad de abrigo y un lugar seguro.

Por otro lado, el jefe comunal recordó que cuando el Municipio inauguró el hogar para personas con discapacidad, hubo voces que dijeron: ¿Cuánto gastaron y para cuánta gente? Ante esto Conocchiari responde: “No importa para cuántos, ojalá sea para nadie, pero mientras tanto a las cosas hay que hacerlas y pararse siempre del lado de la gente. No ignorar, que no nos sea indiferente esta problemática".

“Derecho a vivir sin violencia”

Previo a la inauguración, y en declaraciones de Democracia, Norma Encina, titular de la Dirección Municipal de la Mujer, Tercera Edad y Discapacidad había dicho que “es un tema que debe ser abordado de forma multidisciplinaria, desde distintos sectores, para alcanzar el derecho de las personas a vivir sin violencia, donde el objetivo único sea de promoción e igualdad” y también que “desde la prevención primaria es importante trabajar con estrategias de educación como trabajo en grupos y brindar asesoramiento adecuado”.

Desde el área buscarán trabajar con grupos de madres adolescentes, mujeres jóvenes y adultas, comprometer al género opuesto en la aceptación de roles y funciones y participar de nuevas propuestas con el propósito de abordar la temática integralmente.

También está previsto realizar campañas, actividades y charlas de promoción y prevención donde se transmitan mensajes que lleguen a cada individuo para concientizar y favorecer la máxima participación e involucrar a todos.

El compromiso

Alberto Conocchiari aseguró que "tenemos mucho compromiso al respecto, queremos seguir trabajando para la gente, estamos en tiempos donde se empieza a diferenciar a la dirigencia por esto, dónde uno tenga puesta la mirada”.

“Algunos se preocupan por los posicionamientos personales y trabajan para lograr un cargo, un beneficio económico personal, lo que sea, mientras otros estamos dispuestos a hacer las cosas con esta mirada, para bien de los demás, que es como debe ser, tampoco es un mérito extraordinario”, opinó el jefe comunal.

Por otro lado, Conocchiari dijo que “estamos en un lugar porque la gente nos elige para que estemos, sino no estaríamos. Hay que devolverle a la gente la confianza y poner todo el esfuerzo al servicio de las necesidades que haya, que son muchas, son muy variadas”.

“Hoy es muy fuerte la demanda social, el sistema de salud está desbordado, porque el Estado Nacional y Provincial se retiran, no solo se retiran de la educación, también se retiran de cuestiones de seguridad", advirtió.