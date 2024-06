La historia del cartero de Ameghino: “Erairse así o que me echen”

Santos José Ullúa tiene 54 años y es oriundo de Ameghino. Comenzó a trabajar en el Correo Argentino cuando tenía 15 años. “Necesitaba el trabajo, éramos siete hermanos y tenía que ayudar a mi papá porque no estábamos pasando por una buena situación económica”, relató Tatín, como todos los conocen, y agregó: “Una maestra me ayudó a terminar los estudios y cuando culminé el primario me recomendó para entrar a trabajar allí. Y no me fui más, hasta que pasó esto”.

En ese sentido, entre melancolía, Santos contó que le dio toda su vida al correo. “Tengo tres hijos, y al menor de ellos casi no lo veía por ir a trabajar, lo veía de a ratitos”, y añadió: “Entraba a las 8, pero yo iba a las 6 de la mañana. Luego cortaba y volvía a ir a la tarde y me quedaba hasta terminar todo”.

Tatín comenzó como mensajero y fue cartero por más de 20 años. Luego, tras un accidente, dejó de hacer la calle y trabajaba dentro de la oficina. “Tengo mil historias para contar. Me quedo con todo eso, la gente nos abría las puertas de sus casas, nos esperaban. Era otra época, claro, donde las puertas estaban siempre abiertas, pero se sentía el cariño de todos”, resaltó y agregó: “Nos tenían mucha confianza, compartíamos un café, charlas, nos contaban parte de su vida. Con esos recuerdos me quedo”.

Así, cuando comenzaron los rumores de despidos y la posibilidad de pedir el retiro voluntario, Santos se sentó con su familia y decidieron qué camino tomar. "Decidí irme por la puerta grande por la que entré. Era irse así o que me echen. Con el jefe, que lleva 36 años de servicio, hicimos retiro voluntario. Por ahora, va a quedar un solo cartero en una ciudad de casi 9 mil habitantes".

En ese sentido, dijo que "todo es incertidumbre y no se sabe qué va a pasar". "Hay que seguir mirando hacia delante, lo único que nos fortalece es el apoyo de nuestra familia, vecinos y amigos", afirmó Tatín y añadió: "La situación está brava, sabemos que va a venir otra ola de despidos. Por eso preferimos irnos por la puerta grande".

Al respecto, mencionó que, desde que sucedió eso, no se animaba a salir a la calle ni a concurrir a eventos sociales para evitar hablar del tema. “Me puso muy mal toda la situación, pero me emociona y me da fuerza mi familia y todos los vecinos. Quiere decir que algo bien hice”.

Por último, expresó: "Esperemos que esto se corte, que la gente ya no se quede sin trabajo. Porque hay una realidad: en este país pagamos siempre todos los trabajadores", y agregó: "Terminamos pagando aquellos que queremos la empresa, los que hemos dejado nuestra vida allí".