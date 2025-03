El juninense Germán Vilche estrenó su primer largometraje en Buenos Aires

El jueves pasado, se estrenó en el Cine Gaumont de Capital Federal la película “El sueño de Emma: una historia de amor y crecimiento, del Delta del Tigre a Londres”, el primer largometraje del director juninense Germán Vilche, que ya ha cosechado importantes reconocimientos en el circuito internacional de festivales.

Si bien ese trata de su primer largometraje, Vilche ya es un reconocido director de fotografía y de cine de autor. Nació hace 44 años en la ciudad de Junín en el seno de una familia conocida en el comercio local por ser propietarios de la recordada zapatería Juanca, que estuvo varias décadas en funcionamiento a cargo de sus padres, Juan Carlos Vilche y Susana Rocca.

“Mi amor con el cine –manifestó Vilche a Democracia- es contar historias, que me interpelen en la vida, que me conecten y me den ganas de contar. La magia de lo artístico sale como medio de expresión de los sentimientos que uno va atravesando a través de la vida, acumulando y en determinadas etapas de la vida. No hago cine comercial, sino más bien cine de autor y con libertad. Tratando de contar historias que me interpelen”.

Su trabajo

A los 18 años, dejó Junín para estudiar en Buenos Aires la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la UBA, realizador en video y televisión y la especialización en Dirección en Fotografía. Esta última fue el área a la cual se dedicó principalmente, para luego disfrutar de contar historias, a través de la dirección y la producción en cine.

Desde los 19 años, Vilche trabaja haciendo cámara y editando, sea en películas, series, comerciales y, actualmente, sigue principalmente como director de fotografía en comerciales del rubro automotor. Y en lo que respecta al cine, está involucrado con realizaciones independientes, no comerciales sino más bien cine de autor, según aclaró al ser entrevistado por Democracia.

Vivió en Nueva York, Miami, Barcelona y México DF, lugar que aprecia muchísimo. Pero hace dos años volvió a Argentina, para estar más cerca de sus afectos. “Tengo una hija de 6 años y me da ganas de que crezca en Argentina, rodeada de la familia y de los afectos”, comentó Germán, para luego acotar que actualmente vive en Martínez, del área metropolitana de Buenos Aires.

De acuerdo a lo adelantado, Vilche ya tiene otras cuatro películas escritas y está buscando fondos para poder filmarse, y otro documental que está filmando sobre agroecología y ganadería india y un documental sobre las hinchadas de fútbol de Argentina, entro otros proyectos más.

Respecto a su experiencia en el cine, Vilche ya hizo tres cortometrajes, dos de ellos filmados en el Delta del Río de la Plata, y el tercero en la Patagonia. El sueño de Emma en una película que fue presentada en festivales internacionales y este mes de marzo hizo base en la ciudad de Buenos Aires.

“Más allá de las dificultades que hay en el camino, creo que la clave es disfrutar del proceso y amar lo que uno hace. Se trabaja mucho en equipo y los procesos son muy largos. Desde hace cinco años que estamos en lo que hoy es un largometraje. En la primera etapa de la pandemia escribimos el guion, en la segunda, lo filmamos. Luego vino la posproducción, editarlo, hacer la mezcla de sonido, la música, la corrección de color, sacarlo, mandarlo a festivales como un año y medio, luego conseguir el cine y estrenarla”, apuntó.

“Es clave que te guste lo que hacés y en ese sentido soy un afortunado. Tengo el mismo amor y las mismas ganas de filmar y seguir filmando que al principio y eso es algo que valoro”, afirmó.

El sueño de Emma

El sueño de Emma surgió de lo que en principio era el cuarto cortometraje de Vilche que según dijo “se fue alargando” y se transformó en una película exitosa, que obtuvo varios reconocimientos en el exterior. El meollo de la película tiene que ver con su propia experiencia personal, como padre actual, y el sentimiento que tendría él si se planteara una situación de desapego, como cuando un hijo que se quiere ir del hogar, para andar su propio camino y detrás de algún sueño quizás.

La película cuenta la historia de una joven de 16 años, Emma, que sueña con viajar a Londres tras recibir una beca para un intercambio cultural. Su padre, Marcos, de 48 años, se ve sumido en un dolor profundo tras la pérdida de su esposa, lo que lo lleva a rechazar la idea de la separación.

La película fue galardonada con el premio Golden Goat a la Mejor Película para la Juventud en el Festival Internacional de Público Joven Ale Kino en Polonia, en 2023. Además, obtuvo el premio a la Mejor Película de Contemporánea Concurso en el Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste, en Italia, en 2024.

La película fue estrenada el jueves 20 de marzo. Podrá verse hasta el próximo jueves en el cine Gaumont (Rivadavia 1635, Capital Federal), todos los días a las 15.30 y a las 20.