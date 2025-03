Jorge Cristian Córdoba: “Viví ascensos y descensos, pero ser dirigido por Maradona fue extraordinario”

Campeonatos a nivel nacional e internacional, ascensos y descensos en el fútbol argentino con todo lo que eso conlleva. Estos galardones y muchos más son los que tiene en la vidriera de la vida Jorge Córdoba, donde incluye un hecho paradójico: derrotar a Diego Armando Maradona en una partida de truco. Este hecho cobró una gran magnitud porque fue registrado e incluido en una serie documental del Dorados de México que se encuentra en una de las plataformas más vistas en el mundo.

En diálogo con Democracia, Córdoba recordó la infancia en Santa Fe; hizo referencia al hecho de haber competido en la Copa Libertadores con Arsenal de Sarandí y la Copa Sudamericana con River de Uruguay; y resaltó la importancia de tener un “plan B” en la vida de cualquier futbolista.

Inicios

Acerca de la génesis de su trayectoria como futbolista narró: “Arranqué a los cinco años en Ciclón Racing porque un amigo de mi papá tenía los hijos. Después de un tiempo ahí pasé a Colón de Santa Fe y me inicié en décima. También jugué en Gimnasia de Ciudadela en lo que es la Liga Santa Fe”.

Sin embargo, fue a los 15 años cuando el destino se enderezaría para convertirse en futbolista profesional. “Del staff de Unión que me vieron en la liga local y considero que a partir de ahí me empecé a preparar realmente para lograr ese sueño”.

“No me daban los horarios con el colegio, empecé a ir a la noche y terminé dejando. Me faltaron dos años para terminar el secundario”, contextualizó y explicó: “Mi primer año en AFA me costó muchísimo. Me decían ´aguja´ porque era muy flaquito. Los chicos de AFA estaban muy armados, con otra alimentación y entrenamiento. Recién el segundo año empecé a jugar”.

De tal forma, acerca de sus primeros pasos en la máxima competencia juvenil del país señaló que “después del primer año de cuarta me sube Carlos Trullet a primera para empezar a entrenar y fogonearme. Estando en la Primera B Nacional, en el 2018, llegó Tete Quiroz y me hicieron mi primer contrato profesional”.

Trayectoria

Sin mucho lugar en nuestro fútbol, Córdoba, continuó con su carrera en el exterior. Al respecto, recordó: “Me dieron a préstamo a River de Uruguay que fue donde pegué el salto. Estuve un año y medio, jugué la Copa Sudamericana y llegamos a semifinales que nunca se había logrado en el club. Me compró el pase Christian Bragarnik y seguí en Gimnasia Esgrima La Plata”.

“Estaba de DT Diego Cocca y me fue bien en lo personal, pero mal en lo grupal porque descendimos. Fue el mismo año que descendió River. Fui al banco, jugué poco desde que llegó Ángel Cappa e hice pocos goles. Cuando agarró el Indio Ortíz me volvió a poner”, expresó. Y valoró: “En el fútbol lo peor que te puede pasar es descender. Fue una lástima porque había vuelto Guillermo Barros Schelotto. Hizo mucha fuerza para que juegue con él y me aconsejó mucho. Un fenómeno el mellizo”.

Tras otro mal paso en nuestro fútbol, Córdoba volvió a emigrar para coronarse con Deportivo Quito en la liga de Ecuador. Por eso, regresó a la Argentina para disputar la Copa Libertadores con Arsenal de Sarandí.

“Estaba Gustavo Alfaro de técnico y fuimos campeones. Fue una persona excelente me hizo jugar de titular en Libertadores, pero estaba con el arco cerrado y no me salían las cosas”, citó.

Y consideró: “Siempre me dediqué mucho, pero me costó la primera división. No sé si por mis condiciones o por haber pasado momentos específicos porque cuando debuté en Uruguay falleció mi viejo y era chico para todas las cosas que estaba viviendo. Pasa todo muy rápido y uno no tiene conciencia de lo que vive”.

Paso por Sarmiento

Sergio Lippi fue un actor clave para que Córdoba vista la casaca del Verde. “En mi traspaso de Godoy Cruz a Defensa y Justicia me llamó y no se dio. Después me volvió a llamar y me convenció. Me gustó mucho la ciudad porque es tranquila porque se vive el fútbol, pero no te molestan en la calle”, narró.

Acerca de su paso por el equipo de nuestra ciudad comentó: “Estoy un año y medio y ascendimos. En ese momento alterné mucho por la llegada de Héctor Cuevas. Me quedaban seis meses de contrato y Lippi me dijo que quizás no me tenía en cuenta por si conseguía más jerarquía”.

De tal forma, Córdoba decidió seguir con su carrera en Los Andes, Douglas Haig de Pergamino y Villa Dálmine. Tras vestir la casaca del Viole, emigró a México para jugar en Dorados y compartir plantel con Diego Armando Maradona como DT.

Acerca de la figura del jugador argentino en el mundo opinó: “Somos muy competitivos y el uruguayo también lo es. Por eso, adonde vayas, hay de ambas nacionalidades. El brasilero tiene el don de jugar bien, pero no tiene la cabeza del argentino. Y el ecuatoriano es como el colombiano: tienen todo: rápido técnico y fuertes, pero no tienen la ambición y personalidad del argentino”.

Tener a Maradona de DT

Córdoba coincidió con Diego Armando Maradona en la temporada 2018/2019 en Dorados de Sinaola (México). Además de ser todo un fenómeno importante para él lo fue para el país. “La gente de Netflix estaba día a día con nosotros ya sea en la cancha, el vestuario y el hotel. Estaban en el día a día con nosotros y salgo en la serie”, sintetizó.

Acerca de lo que significó este suceso comentó: “Tenerlo a Maradona como técnico fue la mejor experiencia en mi carrera futbolística. El año que convivimos fue el año que más pude disfrutar de jugar a la pelota. La enseñanza que te dejó Diego era amar el fútbol. Fue el número uno durante tanto tiempo e ir a dirigir Dorados era transmitir esa pasión y una manera de seguir jugando desde otro lugar”.

“Él se sentía jugador y no hacía diferencia de técnico a jugador. Nos contaba cosas y enseñanzas de la vida. Compartimos cumpleaños de él y también cumpleaños de su hijo”, valoró y agregó: “Vivía el fútbol como pocos. Me acuerdo que perdimos la final por el ascenso en México y se puso a llorar como un chico. Yo pensaba en cómo una persona que ganó la Copa del Mundo se iba a poner a llorar así por una derrota en el ascenso”, siguió.

Sobre la génesis de su vínculo con Maradona rememoró: “Al principio me daba vergüenza. La primera anécdota era que quería que me firme una camiseta porque tenía miedo que se vaya rápido a otra institución. Por eso, le pedí a

Luis Islas que me hiciera el favor de firmar una remera. A la tarde me mandó un mensaje Diego de su propio teléfono diciéndome que fuera a buscar la camiseta firmada. A partir de ahí rompimos el hielo y tuvimos una relación única”.

Opinión sobre LDDO

Acerca de su relación con la Liga Deportiva del Oeste contó: “Iba a jugar al pádel e iba Daniel Cangialosi y me invitó a Alsina. Yo le decía que no tenía más ganas de jugar, él me insistió y me terminó convenciendo. Fui y la pasé súper bien”.

“Luego, Sopa Aguilar y Diego Castaño me hablaron de Deportivo Baigorrita, me comentaron del club y me convencieron para ir”, indicó y analizó lo que fue la última competencia que disputó: “Me sorprendió el nivel del Nocturno. Hay muchos chicos que juegan muy bien y se preparan mucho”.

“Cuando hablé con el presidente de Deportivo me dijo ´la ilusión de jugar una final por primera vez´. Se dio porque lo hicimos y enfrentamos a un equipo con historia. Nos costó porque teníamos chicos jóvenes y equipos así te hacen pagar caro cualquier error”, relató.

Tras haber dejado atrás el paso por Baigorrita, y en una primicia para este medio, Córdoba contó que continuará su carrera amateur en otro equipo de la zona: Social de Ascensión.

Plan B

Un hecho que forma parte de la vida de todos los jugadores profesionales es el día después del retiro, ya que, la pelota sigue rodando en las canchas, pero sus vidas vivencian un cambio radical de rutina. En este caso, Córdoba, sufrió el desgaste de la profesión y de ser un trotamundos. Al respecto, señaló: “No quería seguir moviéndome y mudándome. No me servía en lo económico y tampoco en lo deportivo”.

Precisamente, en su momento como jugador, había proyectado una vida alternativa, pero sin llegar al puerto justo. “Hice el curso de DT, pero no me gustaba porque era seguir bajo la misma dinámica que cuando sos jugador. Lo que sí me llamaba más la era la representación de futbolistas”, afirmó.

Sin embargo, su destino no estaría vinculado a la negociación y representación de jugadores, pero sí a la gestión de venta en nuestra ciudad. De esta forma, expresó que “en el 2014 había hecho amigos en Junín y me invitaron a formar parte de un proyecto de venta de autos. Me entusiasmé y eso es mi trabajo hoy en día”.

Asimismo, al ser consultado sobre la importancia de la formación continua resaltó: “Hay que estudiar. Sí se puede estudiar una carrera jugando al fútbol. Uno antes decía que se hacía difícil y se quería dedicar solo al fútbol, pero se puede hacer ambas. No soy ejemplo de nadie para eso, pero sí de persistencia y pelear por lo que soñé”.

Con su presente laboral en Benito Automotores, acerca de los aprendizajes que tuvo a través del fútbol y hoy aplica en su trabajo diario concluyó: “El armado del equipo, la importancia de la unión del grupo, los horarios, respetar la metodología de trabajo y tener la cabeza fría en muchas cosas. En la agencia depositaron en mi la confianza y me abrieron las puertas para seguir desarrollándome”.