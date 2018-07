Baradel dijo que fue una provocación la demora en el pago a los maestros

El secretario general del gremio SUTEBA, Roberto Baradel, indicó que, tras demoras en el pago de haberes, "se supone que tendrían que haber cobrado todos los docentes", mientras criticó que el Gobierno bonaerense "se basa entre provocaciones e incapacidad".

El viernes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a una "retención de tareas" al advertir que el Gobierno provincial aún no había depositado los sueldos de los educadores, aunque horas más tarde finalmente se fueron acreditando los salarios.

En ese escenario, el sindicalista indicó que "se supone que tendrían que haber cobrado todos los docentes".

"En síntesis, lo que nos informaron es que después de dar a conocer la retención de tareas porque no se había cobrado el sueldo, se iba a cobrar al mediodía", señaló Baradel. En esa línea, criticó que "el Gobierno se basa entre provocaciones e incapacidad", mientras cuestionó: "Hay desidia y abandono".

Ante la ausencia del depósito del sueldo, los maestros indicaron que “en estos momentos en que el dinero no nos alcanza, que nuestros salarios están congelados desde el año pasado y que ni siquiera nos convocan a paritarias desde hace más de 70 días, este hecho significa un maltrato más al conjunto de la docencia bonaerense".

"Una vez más, vemos vulnerados nuestros derechos como trabajadores de la Educación y el Gobierno provincial continúa demostrando su falta de capacidad para llevar adelante su gestión", se quejaron.

Ante la demora del pago del salario, en una sucursal de un banco del distrito de Lomas de Zamora se dieron incidentes y la Policía reprimió a quienes reclamaban que se efectuara el cobro.

Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense admitió que se habían registrado "demoras" en la liquidación de haberes debido a la implementación de un nuevo sistema tecnológico para llevar adelante el proceso.