Caso Baldomir: mañana se conocerá el veredicto

Mañana se conocerá la sentencia del juicio que afronta el ex campeón mundial de boxeo, Carlos Baldomir, bajo la acusación de haber cometido abuso sexual en perjuicio de su hija cuando ésta tenía entre 8 y 9 años.

Luego de la primera audiencia, en la que el ex deportista ingresó a la sala señalando a los periodistas y haciendo el gesto de "fuck you", y las jornadas del jueves y viernes donde el tribunal escuchó a más de 20 testigos, este lunes se expusieron los alegatos de clausura de cada una de las partes.



/LEÉ MÁS El ex boxeador Jorge Domínguez perdió la vida en un vuelco sobre el camino al PNLG



Por ende, sólo resta que el próximo miércoles los jueces Susana Luna (presidente), Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche den su veredicto.

Tras la audiencia de este lunes los fiscales de la Unidad Gefas (Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual), Alejandra Del Río Ayala y Federico Grimberg en diálogo con El Litoral reafirmaron su pedido, que coincide con el de los abogados querellantes Alejandro Otte y Sebastián Oroño: "Insistimos en el petitorio de 20 años de prisión para Baldomir".

En ese sentido, la funcionaria del MPA comentó parte de su planteo: "Lo que dejamos bien en claro es que no desconocemos que se trata de una persona pública, con una trayectoria deportiva que le costó mucho esfuerzo y sacrificio, y por lo que es querida por el público argentino. Pero lo que se fue a juzgar no fue la persona sino a un padre al que se lo acusa por haber abusado a una de sus hijas".