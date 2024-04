La dura confesión de Diego Esteves: fue víctima de un abuso sexual

Diego Esteves sorprendió a todos en el programa “A la tarde”, que se emite por América TV, al contar que de chico fue abusado sexualmente por la pareja de ese momento de su padre mientras estaban de vacaciones en Brasil.

De la nada, luego de un relato especial de Luis Ventura, Esteves interrumpió y contó: “estábamos de vacaciones en Brasil y por unos momentos yo quedé a cargo de una pareja de mi papá, de unos 40 años”, comenzó relatando el periodista.

“Recuerdo perfecto, me quedé en un cuarto con una pelota, esas de goma que estuvieron muy de moda en una época, y se puso a jugar conmigo a la pelota en mi cuarto y en un momento corta en juego, tenía unas medias de red negra con una minifalda y me sienta sobre su regazo y me empieza a decir ‘acariciame acá' y me marca la rodilla y cuando la situación iba a proseguir justo entra mi viejo”, agrego.

“No lo había recordado hasta hoy que Ventura contó lo que contó”, cerró Esteves, visiblemente conmovido.

