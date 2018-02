Indignación por el asesinato de una nena de 11 años en nuestra ciudad

En horas de la tarde de ayer, una vecina de Junín, Alejandra Barzabal se hizo presente en la Comisaría Primera, donde refirió que durante el mediodía había pedido a su hija Camila Borda de 11 años hacer un mandado, y no había regresado a su domicilio del barrio Ricardo Rojas.

Cerca de las 16, personal policial junto con la progenitora iniciaron la búsqueda de la menor, ingresando con indicaciones de vecinos a una finca ubicada en calle Arias al 1559 donde, tras golpear la puerta entraron en la vivienda y hallaron a la menor fallecida, y al casero.

Camila fue encontrada en el baño de un piso superior de la vivienda que está ubicada frente a la casa de la familia de la niña, presentando signos de violencia externa, atada con cables en una bañera y con una bolsa de consorcio negra encima del cuerpo.

Según informaron a Democracia, un grupo de menores que viven en ese sector de la ciudad divisaron a la bicicleta de la víctima, por lo que ingresaron a la vivienda por la parte superior y dieron aviso a vecinos del barrio.

Se produjo la aprehensión del cuidador del inmueble, José Carlos Varela, de 40 años, DNI 25350733, quien en un primer momento no respondió a los llamados desde el exterior.



Con la presencia en el lugar del fiscal titular de la UFIyJ N° 5 en turno, Dr. Sergio Manuel Terrón, se realizaron las primeras diligencias, interviniendo peritos del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, en cuyo asiento se realizará en las próximas horas la operación de autopsia.

"El autor del hecho presenta lesiones típicas de defensa, que la víctima podría haber inferido, tenía sangre en las manos y numerosas lesiones que dan la visión preliminar de que la niña se habría defendido. Aparentemente fue una muerte por asfixia, pero con el transcurso de las horas tendremos un panorama más completo", enfatizó el fiscal.

“Las causales de la muerte van a ser determinadas luego de la operación de autopsia que está a cargo de la doctora Mirta Mollo Sartelli, perteneciente al Instituto de Criminología y Ciencia Forense del Norte de fiscalía, quien me va a dar el resultado de la causal de muerte y si hay vestigios o signos de que la niña haya sido accedida carnalmente, o al menos abusada”, sostuvo.

José Carlos Varela se encuentra imputado del delito de “homicidio agravado”, en los términos del artículo 80, incisos 2 y 7 del Código Penal. El detenido fue trasladado a la Comisaría de General Viamonte.

Pedirán la prisión perpetua

El fiscal Sergio Terrón y las máximas autoridades policiales de la ciudad encabezaron ayer por la noche una conferencia de prensa en la que dieron detalles de la causa que investiga el crimen de Camila Borda.

Ante versiones surgidas luego del brutal crimen, Terrón confirmó que la niña fue encontrada por dos efectivos policiales, quienes también detuvieron al presunto autor del hecho.

Además, adelantó que pedirá prisión perpetua para el hombre y llamó a los familiares y amigos de la víctima a mantener la calma, para que "la policía y la Justicia puedan trabajar tranquilos para llegar a una condena ejemplar".

"Queremos poner en conocimiento a la comunidad por intermedio de ustedes que ha ocurrido un hecho verdaderamente aberrante, en el cual una menor que se ausentó de su domicilio en horas del mediodía a hacer un mandado, aparentemente fue interceptada por una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien la condujo hasta el interior de una quinta a escasos metros de su vivienda, lugar en el que le quitó la vida", relató el fiscal.

"Efectivos policiales que estaban abocados a la tarea de búsqueda de la niña, en momentos de requisar la vivienda y pese a la negativa del morador, pudieron acceder al baño de la misma y se encontraron con la niña fallecida en la bañera. Automáticamente, como corresponde, se dio la voz de alto, se lo detuvo y se lo redujo", agregó y afirmó: "Sin lugar a dudas, es el autor del hecho, porque además hay otros rastros que indican que estamos ante un homicida muy cruel".

"Dos efectivos, un masculino y una femenina, fueron los que encontraron a la niña y detuvieron al autor del hecho", contó el fiscal.

En relación a los antecedentes del homicida, en tanto, manifestó: "Estamos chequeando esa información. Algunas versiones nos dicen que este hombre vendría de La Plata, pero que tendría arraigo y estaría con familiares en Junín. Todo eso lo estamos chequeando, porque es todo muy reciente. Estamos viendo los registros penales para ver si realmente tiene un historial delictivo como para cometer un hecho de esta naturaleza, tan horrendo. Eso lo vamos a saber en las próximas horas".

"Por lo que pude ver, estaba vestida, pero eso no quita que haya sido víctima de un abuso. Se secuestró la ropa del autor del hecho, las prendas de la niña y todo ello nos va a arrojar un panorama mucho más completo del que tenemos en este momento", agregó.

"Estamos hablando de un homicidio agravado en los términos del artículo 80 inc. 2 y del artículo 80 inc. 7. Hablamos de ensañamiento, alevosía y homicidio criminis causa. Si esta hipótesis podemos plasmarla con la prueba, que va a ser abundante y nos va a acompañar, vamos a lograr una prisión perpetua, que eso es a lo que apuntamos".

Incidentes en la puerta de la finca

Tras la aparición de Camila Borda, en una finca de Junín, y en momentos en que se procedió a la detención del casero, los vecinos enardecidos e indignados comenzaron a lanzar todo tipo de proyectiles hacia los uniformados, dado que querían hacer justicia por mano propia.

En paralelo, los manifestantes llegaron hasta dos móviles policiales de la UPPL Junín, a los que prendieron fuego al igual que la puerta de la vivienda en la que moraba el asesino.

Por la gravedad de los hechos acudieron refuerzos del Comando Patrullas, Policía Local, GAD Junín y de Pergamino, comisarías jurisdiccionales, Infantería y Vial.

Los grupos para reprimir utilizaron cartuchería de estruendo y gas pimienta, para detener el avance de los vecinos conmocionados. Es de señalar que varias personas presentaron heridas por balas de goma.

Las fuerzas policiales acordonaron el área con dos grupos GAD en un primer anillo, mientras que un segundo grupo de Infantería y GAD custodiaron la vivienda donde ocurrió el hecho, dado que trabajaba el Agente Fiscal, Dr. Sergio Terrón y Policía Científica.

En relación a los incidentes ocurridos, el fiscal indicó: "Tengo entendido que hay tres efectivos policiales heridos y la propia madre de la niña recibió un cascotazo en el hombro, fue un desborde muy grande. Entiendo la indignación de la gente, yo mismo estoy indignado y muy conmovido, porque también soy papá, pero creo que la policía debe trabajar tranquila y nosotros también, para poder esclarecer este hecho y llegar a una sentencia ejemplar, como la que merece un hecho de esta naturaleza, que se encamina hacia una prisión perpetua".

Movilización

Alrededor de las 21, vecinos autoconvocados marcharon por las calles céntricas de Junín, en una movilización que tuvo alrededor de 500 participantes y se inició en la Plaza 25 de Mayo pidiendo justicia por el asesinato de Camila.