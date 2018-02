Habló el dueño de la quinta donde apareció muerta Camila

Este mediodía, Martín Pagella, dueño de la quinta donde trabajaba Carlos Varela, acusado de violar y matar a Camila Borda, habló en el canal de televisión Telefé y en la señal de noticias A24. Despejó dudas respecto del caso que conmueve al país.

"Era un parquero, no era un casero, vino recomendado por varias personas para hacer el trabajo", indicó Pagella y agregó "trabajaba todo el día en la quinta, era un hombre callado, solo sabemos que era evangelista, estamos conmovidos como los demás, mi mamá estuvo a solas con él".

"Lo vi por última vez el jueves, que le llevé nafta para que trabaje, me respondía con monosílabos, casi no hablaba", apuntó Pagella, al tiempo que agregó "estamos a disposición de la Justicia para lo que necesiten, quise ir a la quinta pero no me dejaron entrar, mi mamá está en estado de shock, no lo podemos creer."