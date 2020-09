Alberto F: “Pido un poco de prudencia después del desastre que nos dejaron”

El presidente Alberto Fernández le pidió a la oposición tener “prudencia después del desastre que dejaron" aunque "ahora parece que nadie es macrista" y, tras afirmar que está cumpliendo lo prometido en la campaña, sostuvo que si "critican" al Gobierno es porque está "haciendo las cosas bien".

El mandatario apuntó nuevamente contra la gestión de su antecesor, Marucio Macri, a la que acusó de haberle dejado "el barco lleno de agujeros", al tiempo que cuestionó a Juntos por el Cambio. "Con mucho respeto por el macrismo, que es la oposición, aunque ahora parece que nadie es macrista, pido un poco de prudencia, tener prudencia después del desastre que dejaron", sostuvo el jefe de Estado en referencia a la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

En este sentido, agregó: "Tenemos que estar más unidos que nunca. Nos dejaron el barco lleno de agujeros; nos entraba agua por todos lados y fuimos emparchando".

"Estoy haciendo lo que prometí en la campaña, si nos critican es porque estamos haciendo las cosas bien", señaló el presidente, en alusión a las distintas medidas políticas y económicas tomadas desde el inicio de su gestión en diciembre pasado.

Al respecto, subrayó: "Nunca dije que la Justicia Federal era maravillosa. me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las Pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora, si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien".

El jefe de Estado se definió a sí mismo como "parte de un proyecto que representa a millones de argentinos, a los que les duele el otro" y agregó: "Somos los que la seguimos remando aun en pandemia, los que no salimos a las calles para no contagiarnos y no contagiar a los otros".

Además, sostuvo que habla "a menudo" con la vicepresidenta Cristina Kirchner e indicó: "Lo importante es lo que queremos nosotros, lo que hacemos y los intereses que representamos. Eso es algo que siempre hablo con Cristina".

"Me importa lo que piensen los argentinos que quieren recuperar derechos", afirmó el mandatario.