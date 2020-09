Rodríguez Machado "la oposición impugnará en la justicia la prórroga de las sesiones virtuales del Senado"

Rodríguez Machado señaló que "esta decisión unilateral de prorrogar de la misma manera" el protocolo para las sesiones remotas, "primero sin acordar con la oposición, y sin los dos tercios de los votos que establece el reglamento, no corresponde".

"Por eso nosotros vamos a impugnar en la Justicia el procedimiento utilizado", agregó la senadora nacional por Córdoba en declaraciones radiales, al referirse a la acción judicial que Juntos por el Cambio anunció el pasado viernes tras rechazar en el Senado la renovación del protocolo.

La senadora apuntó además contra las iniciativas que impulsa el oficialismo en el Senado sobre distintos actores del Poder Judicial y señaló que "evidentemente hay una persecución a la Justicia y en particular a la independencia del (procurador general interino, Eduardo) Casal".

En este sentido, subrayó que Casal "es quien coordina la organización de los fiscales del fuero federal penal en Argentina, los que tienen a su carga causas de corrupción del kirchnerismo".

En este sentido, criticó que la bancada del Frente de Todos rechazara los traslados dispuestos por el gobierno anterior de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli , al señalar que "el Senado no remueve jueces, lo que hace es aprobar o rechazar los pliegos que envía el Ejecutivo".

"Todos tienen cuestiones muy importantes o han intervenido en procesamientos contra (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y a ellos particularmente se los atacó", sostuvo la senadora nacional.