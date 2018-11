Sergio Cassinotti destacó el equilibrio financiero que logró el Pami

El titular de Pami, Sergio Cassinotti, destacó que ese organismo “logró el equilibrio financiero” y anunció que hacia fin de año alcanzará las 30.000 auditorías mensuales a sus prestadores.

Además, explicó los beneficios de la nueva credencial para los afiliados, que modernizará todo el sistema.

“Hay algunos logros muy importantes que la gente no percibe de inmediato, por ejemplo haber logrado el punto de equilibrio financiero en quince meses”, señaló Cassinotti.

“El 70 por ciento del presupuesto de Pami ingresa de los trabajadores activos que aportan todos los meses, y el 30 por ciento ingresa de Anses, que son los pasivos. Hoy por primera vez en nueve años, el Estado no tiene que poner más plata encima de eso para financiar el Pami”, destacó Cassinotti sobre el equilibrio logrado a mediados de este año en la obra social más numerosa del país.

Entre los motivos, mencionó las compras en conjunto con otros organismos del Estado, porque “favorecen mucho la competencia”

“Licitamos 22 drogas oncológicas y ahorramos 1.450 millones de pesos”, ejemplifica; y agregó que en la licitación de hemofilia “se ahorraron 700 millones”. Para Cassinotti, “hay ahorros de casi el 80 por ciento comparando con licitaciones anteriores” y destacó que los beneficios de que “laboratorios chicos salgan a licitar”, cosa que no ocurría en el pasado, según el funcionario.

El titular de Pami también marcó varios hitos en la modernización del sistema, entre los que menciona la nueva tarjeta para afiliados, que se está repartiendo en todo el país y se lanzará el año próximo.

“Tiene las mismas medidas de seguridad que un tarjeta de crédito o una prepaga, con un código QR donde estarán las patologías crónicas, porque si le pasa algo en la calle sabremos si el beneficiario es hipertenso, diabético, cardíaco”, explicó.

Además, la tarjeta evitará el fraude con medicamentos y prestaciones, y bajará el número de autorizaciones requeridas porque “está identificada la patología de base y no va a hacer falta que nadie tenga que ir a validarlo a cada rato al Pami porque aparecen al instante todos sus datos”, afirmó el funcionario.

En la misma línea, Cassinotti aseguró que medicaciones como la oncológica, que tardaba “entre 25 y 45 días para autorizarse” hoy se da luz verde “entre 48 y 72 horas, y se puede mandar la receta escaneada desde cualquier lugar del país”.

Finalmente, destacó que para mejorar el servicio a los afiliados, era fundamental incorporar auditorías para supervisar los servicios.

“El mes pasado hicimos 28.000 auditorías de terreno, y llegaremos a 30.000 mensuales a fin de año. Es el único modo de que en un sistema capitado no caigas en la subprestación”, explicó Cassinotti.

En este marco, afirmó que ahora nuevos prestadores buscan sumarse a las redes de Pami, a contramano de lo que ocurría en el pasado. “Se rompió la lógica de Pami no paga, porque ahora Pami cumple, lo que tenemos que hacer es que los beneficiarios reciban la mayor calidad de prestación posible, teniendo en cuenta que hay lugares del interior en los que hay un solo prestador”, expresó.