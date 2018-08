La Cámara Federal rechazó pedido de libertad de los detenidos

La Cámara Federal rechazó ayer las excarcelaciones de siete empresarios y ex funcionarios que están detenidos en el marco de la causa en la que se investiga el entramado de corrupción, narrado en cuadernos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.

La justicia federal rechazó las excarcelaciones de los empresarios Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería; Carlos Mundin, presidente de la empresa Ingenieria BTU y Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa.

También fueron rechazados los pedidos de funcionarios del ministerio que conducía Julio De Vido como Nelson Lazarte, ex secretario de Roberto Baratta; Enrique Llorens, ex secretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación; Fabián Ezequiel García, director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, asesor del Ministerio de Planificación.

Todos habían apelado por sus detenciones en las últimas horas, pero la Cámara consideró que en el caso de los ex funcionarios la libertad de los imputados implica un riesgo procesal de recuperar el dinero producto de los bolsos.

Los magistrados que integran la Cámara resaltaron los argumentos de su decisión y resaltaron que el “presente proceso -de extraordinaria magnitud- se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de la prueba, caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse”. Los jueces hicieron hincapié en la “fundamental necesidad de extremar en este momento los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea”, en el marco de la causa.