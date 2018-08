Senado autorizó allanamientos a las propiedades de CFK

Por unanimidad, con 67 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó los allanamientos a las tres propiedades de Cristina Kirchner, pedidos por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, que se comenzó a investigar luego de las revelaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. La ex mandataria también votó a favor.

Los operativos serán en tres domicilios: el de Recoleta, ubicado en Juncal 1306, el de Río Gallegos en la calle Mascarello 441, y el de El Calafate en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches. Aún no se sabe cuándo serán, pero ahora el magistrado tiene libertad para ordenarlos cuando crea conveniente.

En particular, la votación fue distinta. Se votaron los dos artículos del dictamen. El primero es igual a lo que se votó en la general, es decir, autorizar los operativos. Por eso, el resultado no cambió: 67 positivos y ninguno negativo.

Sin embargo, el segundo punto, que disponía que el juez “deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro”, lo votaron de forma negativa el Frente para la Victoria y otros peronistas debido a que no eran las condiciones que había pedido Cristina Kirchner.

El artículo completaba que debían respetarse “los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad; ello así advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos, en el marco de medidas de orden restrictivo como la presente y en particular atención a tratarse de una senadora de la nación que fue dos veces presidenta de la República”.

Si bien el tablero marcó 66 votos afirmativos, el resultado fue 67 ya que el voto del senador Eduardo Aguilar no fue computado y no figuraba en la pantalla.

La ex presidente fue una de las últimas oradoras, habló más de 40 minutos y basó su defensa en críticas hacia el Gobierno. También dejó en claro que no está arrepentida de nada: “No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina”.

Extinción de dominio

El Senado trataba al cierre de esta edición los proyectos sobre extinción de dominio, una figura jurídica que viene siendo reclamada con insistencia por el Gobierno porque permitiría al Estado convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas.

La iniciativa llega con media sanción de Diputados, pero el oficialismo no logró llegar a un acuerdo con la oposición sobre el tema y se esperan modificaciones, por lo que regresaría a la cámara baja.