Lo detuvieron cuando guiaba una moto con pedido de secuestro y llevaba una garrafa que sería robada

En barrio La Celeste, personal de la Policía Local, que efectuaba recorridas por calles de ese sector, interceptaron e identificaron a un hombre de 40 años de edad, en avenida Pastor Bauman y calle Camino del Resero Sur.

El ciudadano guiaba una motocicleta Honda Dax y llevaba consigo una garrafa de 10 kilos cuya procedencia no pudo justificar, por lo que prosiguieron a consultar antecedentes en el sistema informático policial.

Se comprobó que la moto tenía pedido de secuestro activo por el delito de "Hurto", solicitada por una fiscalía de nuestro medio, por lo cual se confiscó el rodado. Asimismo, el sujeto llevaba en su poder un envoltorio de nylon cuyo contenido era "picadura de marihuana", la cual fue secuestrada junto a la garrafa por el personal policial actuante.

Se le iniciaron Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) caratuladas "Infracción a la ley 23.737" de drogas; "Averiguación de ilícito" (por la garrafa) y "Encubrimiento", debido al pedido de secuestro que registraba la Honda Dax.

Agredió a su esposa e hijas y se resistió al personal policial

Tras ser alertados sobre un conflicto familiar registrado en un domicilio de calle Telésforo Chávez, en el barrio Villa del Carmen, concurrió al lugar personal del Comando de Patrullas.

En esa propiedad constataron que un hombre tenía retenidas en el interior de la vivienda a su esposa, a quien además había agredido, y a sus dos hijas (de 10 y 15 años de edad).

Los efectivos lograron hacer salir de la finca a las tres mujeres, no pudiendo hacerlo con el hombre, quien no solo no depuso su actitud, sino que se tornó aún más violento.

Comenzó a arrojarles varios cuchillos a los uniformados, quienes con los recaudos del caso ingresaron al inmueble y lo aprehendieron para, luego, conducirlo a la Comisaría Junín Segunda. Se lo imputó por "Atentado y resistencia a la autoridad, daño, privación ilegal de la libertad e infracción a la ley 12.569", quedando a disposición del titular de la fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín.