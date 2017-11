Tropezó el pedido de Amado Boudou

Fracasó el intento de Amado Boudou de suspender el juicio por la causa en la que es investigado por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa fabricante de papel moneda Ciccone. En su reclamo, el ex vicepresidente pidió el apartamiento del juez Ariel Lijo y ante otro magistrado subrayó: “Me usaron como un trofeo de caza”.

El pedido formulado ayer por la defensa de Boudou fue rechazado en el mismo día por el Tribunal Oral Federal 4, que lleva a delante el juicio oral y público en el que se juzga, entre otros, al ex funcionario kirchnerista, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue elevado por el abogado Eduardo Durañona en la audiencia del juicio que se desarrolló ayer en los Tribunales de Comodoro Py, adonde el ex vicepresidente fue trasladado por la mañana desde el penal de Ezeiza. El ex vicepresidente, acompañado por sus abogados, expuso durante 20 minutos ante el juez Jorge Ballestero.