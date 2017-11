Ciccone: sorpresa por las nuevas indagatorias

Por la confesión del arrepentido Alejandro Vandenbroele en la causa donde es investigado el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la empresa Ciccone, el juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria al banquero Jorge Brito, al ex titular de la Afip Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

El magistrado dispuso que Brito y Echegaray declaren el 27 y 28 de noviembre, respectivamente, y les prohibió la salida del país, mientras que Insfrán fue citado para el 4 de diciembre. El llamado abarca también al banquero Raúl Monetta, que como fue declarado ininmputable por su delicado estado de salud tras padecer un ACV, será relevado de esa obligación y seguramente sobreseído en la causa.

Brito y Echegaray declaran en un expediente en el que se investiga el pase de las acciones de Ciccone, a Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou. E Insfrán será indagado en otro caso donde Vandenbnroele aparece formando una empresa para cobrar honorarios por la refinanciación de la deuda pública de Formosa y superfluamente repartirlos con el gobernador, con Boudou y con su socio José María Núñez Carmona.

En su resolución, Lijo dispuso además las indagatorias de Pablo Jorge Amato y Francisco Sguera, y la ampliación de la declaración indagatoria de Ricardo Echegaray, y Máximo Lanusse, que manejaba Ciccone luego de que quedara en manos de Vandenbroele.

Los interrogará con respecto a la participación que tuvieron en la maniobra por la cual Amado Boudou junto a José María Nuñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes.

Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, acordaron con Nicolás y Héctor Ciccone la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública; ya sea en el levantamiento de la quiebra, en la regularización fiscal, en el gerenciamiento de la compañía o en el financiamiento de su operatoria, explicó Lijo.

Además el juez citó a indagatoria a Inés Lotto de Vecchietti y Sergio Gustavo Martínez por el fraude en Formosa.

Se acusa a ellos y al gobernador Insfrán de haber realizado un contrato de consultoría, de forma irregular con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO).